Кабмин изменил условия компенсации для тех, кто устанавливает генерирующие установки на альтернативных источниках энергии

Правительство изменило порядок финансовой поддержки для домохозяйств с альтернативными источниками энергии.

Кабинет Министров поддержал изменения в постановление КМУ от 7 июня 2024 года № 673, которое регулирует порядок предоставления финансовой поддержки физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки на альтернативных источниках энергии. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Дополнено постановление Порядком предоставления финансовой государственной поддержки (путем компенсации части основной суммы долга по кредиту) физическим лицам, устанавливающим в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников энергии.

Предусмотрено предоставление в качестве финансовой государственной поддержки компенсации основной суммы долга (тела кредита) в размере 30% вместо ежемесячной компенсации процентной ставки по такому обязательству.

