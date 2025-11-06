Верховний Суд оцінив правомірність звільнення держслужбовця без перевірки наявності інших відповідних посад

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду сформулював позицію щодо правового статусу посади, яку обіймає працівник, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Якщо працівник відсутній у зв'язку з хворобою, відрядженням, відпусткою, посада, яку він займає, не є вакантною. Посада жінки, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не є вакантною і прийняття працівників на таку посаду можливе лише за строковим трудовим договором на період до виходу з відпустки для догляду за дитиною основного працівника.
У справі № 600/3466/23-а, що розглядалася КАС ВС, було оскаржено звільнення державного службовця. Позивач вважав своє звільнення незаконним, обґрунтовуючи це порушенням процедур скорочення та недотриманням обов’язку запропонувати альтернативні вакантні посади.
Позивача було звільнено з посади начальника відділу представництва інтересів, претензійно-позовної та договірної роботи Юридичного управління Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) відповідно до наказу від 4 травня 2023 року № 13-ос, на підставі скорочення посади, пов’язаного з ліквідацією відповідного підрозділу.
Передувало цьому внесення змін до структури Юридичного управління згідно з розпорядженням Чернівецької ОВА від 30 березня 2023 року № 207-р, яким було зменшено штатну чисельність управління. Замість ліквідованих підрозділів, зокрема сектора фінансово-господарського забезпечення та відділу представництва інтересів, було створено новий відділ, до якого увійшли функції попередніх структур. Загалом структура управління залишилась із десятьма штатними одиницями, як і раніше.
Позивач оскаржив законність наказів про зміну структури та звільнення, вказуючи на формальний характер реорганізації та недотримання процедури пропозиції альтернативних посад. Зокрема, він вважав, що звільнення є неправомірним, оскільки в органі були вакантні рівнозначні посади, які йому не було запропоновано, як того вимагає законодавство.
Суди попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовили. Вони дійшли висновку, що зміни в структурі юридичного управління відбулися в межах повноважень обласної адміністрації та з дотриманням вимог законодавства, а звільнення позивача — правомірне.
Щодо вимоги про поновлення на посаді, суди послалися на той факт, що позивачеві було запропоновано іншу посаду – головного спеціаліста у новоствореному відділі на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною. Позивач від пропозиції відмовився, і тому, на думку судів, процедура була дотримана.
Верховний Суд дійшов висновку, що суди першої та апеляційної інстанцій неповно з’ясували обставини справи, зокрема не дослідили, які саме вакантні посади були у відповідача на момент попередження позивача про звільнення, під час дії цього попередження та безпосередньо на дату звільнення. Запропонована йому посада головного спеціаліста перебувала за основним працівником, який був у відпустці по догляду за дитиною, тому не вважалася вакантною у розумінні частини третьої статті 87 Закону України «Про державну службу». Верховний Суд також наголосив, що обов’язок суб’єкта призначення запропонувати всі відповідні посади має реалізовуватися не формально, а з урахуванням кваліфікації працівника. Крім того, суд
вказав на процесуальні порушення, зокрема невиконання обов’язку повного з’ясування обставин справи, що є підставою для скасування судових рішень.
У підсумку, Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
Більш детально ознайомитись з позицією ВС у справі № 600/3466/23-а можна за посиланням.
