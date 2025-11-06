Верховний Суд оцінив правомірність звільнення держслужбовця без перевірки наявності інших відповідних посад

КАС ВС дійшов висновку, що запропонована працівнику посада, зайнята основним працівником у відпустці по догляду за дитиною, не є вакантною, а тому не може вважатися належною альтернативою при скороченні.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду сформулював позицію щодо правового статусу посади, яку обіймає працівник, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо працівник відсутній у зв'язку з хворобою, відрядженням, відпусткою, посада, яку він займає, не є вакантною. Посада жінки, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не є вакантною і прийняття працівників на таку посаду можливе лише за строковим трудовим договором на період до виходу з відпустки для догляду за дитиною основного працівника.

У справі № 600/3466/23-а, що розглядалася КАС ВС, було оскаржено звільнення державного службовця. Позивач вважав своє звільнення незаконним, обґрунтовуючи це порушенням процедур скорочення та недотриманням обов’язку запропонувати альтернативні вакантні посади.

Обставини справи

Позивача було звільнено з посади начальника відділу представництва інтересів, претензійно-позовної та договірної роботи Юридичного управління Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) відповідно до наказу від 4 травня 2023 року № 13-ос, на підставі скорочення посади, пов’язаного з ліквідацією відповідного підрозділу.

Передувало цьому внесення змін до структури Юридичного управління згідно з розпорядженням Чернівецької ОВА від 30 березня 2023 року № 207-р, яким було зменшено штатну чисельність управління. Замість ліквідованих підрозділів, зокрема сектора фінансово-господарського забезпечення та відділу представництва інтересів, було створено новий відділ, до якого увійшли функції попередніх структур. Загалом структура управління залишилась із десятьма штатними одиницями, як і раніше.

Позивач оскаржив законність наказів про зміну структури та звільнення, вказуючи на формальний характер реорганізації та недотримання процедури пропозиції альтернативних посад. Зокрема, він вважав, що звільнення є неправомірним, оскільки в органі були вакантні рівнозначні посади, які йому не було запропоновано, як того вимагає законодавство.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовили. Вони дійшли висновку, що зміни в структурі юридичного управління відбулися в межах повноважень обласної адміністрації та з дотриманням вимог законодавства, а звільнення позивача — правомірне.

Щодо вимоги про поновлення на посаді, суди послалися на той факт, що позивачеві було запропоновано іншу посаду – головного спеціаліста у новоствореному відділі на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною. Позивач від пропозиції відмовився, і тому, на думку судів, процедура була дотримана.

Правова оцінка та висновки Верховного Суду

Верховний Суд дійшов висновку, що суди першої та апеляційної інстанцій неповно з’ясували обставини справи, зокрема не дослідили, які саме вакантні посади були у відповідача на момент попередження позивача про звільнення, під час дії цього попередження та безпосередньо на дату звільнення. Запропонована йому посада головного спеціаліста перебувала за основним працівником, який був у відпустці по догляду за дитиною, тому не вважалася вакантною у розумінні частини третьої статті 87 Закону України «Про державну службу». Верховний Суд також наголосив, що обов’язок суб’єкта призначення запропонувати всі відповідні посади має реалізовуватися не формально, а з урахуванням кваліфікації працівника. Крім того, суд

вказав на процесуальні порушення, зокрема невиконання обов’язку повного з’ясування обставин справи, що є підставою для скасування судових рішень.

У підсумку, Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Більш детально ознайомитись з позицією ВС у справі № 600/3466/23-а можна за посиланням.

