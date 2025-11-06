Верховный Суд оценил правомерность увольнения госслужащего без проверки наличия других соответствующих должностей

КАС ВС пришел к выводу, что предложенная работнику должность, занятая основным работником в отпуске по уходу за ребенком, не является вакантной, а потому не может считаться должной альтернативой при сокращении.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда сформулировал позицию относительно правового статуса должности, занимаемой работником, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Если работник отсутствует по причине болезни, командировки, отпуска, должность, которую он занимает, не считается вакантной. Должность женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста, не является вакантной, и принятие работников на такую должность возможно только по срочному трудовому договору на период до выхода основного работника из отпуска по уходу за ребёнком.

В деле № 600/3466/23-а, которое рассматривалось КАС ВС, оспаривалось увольнение государственного служащего. Истец считал своё увольнение незаконным, обосновывая это нарушением процедур сокращения и невыполнением обязанности предложить альтернативные вакантные должности.

Обстоятельства дела

Истец был уволен с должности начальника отдела представительства интересов, претензионно-исковой и договорной работы Юридического управления Черновицкой областной государственной администрации (областной военной администрации) согласно приказу от 4 мая 2023 года № 13-ос на основании сокращения должности, связанного с ликвидацией соответствующего подразделения.

Этому предшествовало внесение изменений в структуру Юридического управления в соответствии с распоряжением Черновицкой ОВА от 30 марта 2023 года № 207-р, которым была сокращена штатная численность управления. Вместо ликвидированных подразделений, в частности сектора финансово-хозяйственного обеспечения и отдела представительства интересов, был создан новый отдел, в который вошли функции прежних структур. В целом структура управления осталась с десятью штатными единицами, как и раньше.

Истец оспорил законность приказов об изменении структуры и об увольнении, указывая на формальный характер реорганизации и несоблюдение процедуры предложения альтернативных должностей. В частности, он считал, что увольнение неправомерно, поскольку в органе имелись вакантные равнозначные должности, которые ему не были предложены, как того требует законодательство.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций в удовлетворении иска отказали. Они пришли к выводу, что изменения в структуре Юридического управления были осуществлены в пределах полномочий областной администрации и с соблюдением требований законодательства, а увольнение истца является правомерным.

Что касается требования о восстановлении в должности, суды сослались на тот факт, что истцу была предложена другая должность — главного специалиста в новосозданном отделе на период отпуска основного работника по уходу за ребёнком. Истец от предложения отказался, и поэтому, по мнению судов, процедура была соблюдена.

Правовая оценка и выводы Верховного Суда

Верховный Суд пришёл к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций неполно выяснили обстоятельства дела, в частности не исследовали, какие именно вакантные должности имелись у ответчика на момент предупреждения истца об увольнении, в течение действия этого предупреждения и непосредственно на дату увольнения. Предложенная ему должность главного специалиста находилась за основным работником, который находился в отпуске по уходу за ребёнком, поэтому не считалась вакантной в понимании части третьей статьи 87 Закона Украины «О государственной службе».

Верховный Суд также подчеркнул, что обязанность субъекта назначения предложить все соответствующие должности должна выполняться не формально, а с учётом квалификации работника. Кроме того, суд указал на процессуальные нарушения, в частности невыполнение обязанности полного выяснения обстоятельств дела, что является основанием для отмены судебных решений.

В итоге Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Более подробно ознакомиться с позицией ВС в деле № 600/3466/23-а можно по ссылке.

