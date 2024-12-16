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Командира відсторонено — у Генштабі відреагували на матеріал про знущання над військовослужбовцями

15:43, 16 грудня 2024
У Генштабі повідомили про те, які заходи вживають задля розслідування ситуації у 211 понтонно-мостовій бригаді, де відбувалися знущання над військовослужбовцями.
Командира відсторонено — у Генштабі відреагували на матеріал про знущання над військовослужбовцями
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У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на оприлюднену інформацію щодо 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України, де відбувалися знущання над військовослужбовцями. Нагадаємо, відповідне журналістське розслідування провела УП.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав відправити комісію Військової служби правопорядку для перевірки інформації про факти зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Командира частини на час розслідування відсторонили.

«16 грудня 2024 року у медіа оприлюднено матеріал, який висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України. За рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для перевірки зазначеної інформації», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі пообіцяли інформувати про перебіг і результати перевірки.

«Водночас слід зазначити, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження», — зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

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ЗСУ військові армія військовослужбовці Олександр Сирський

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