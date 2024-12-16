Башар Асад зробив першу заяву після втечі з Сирії

Башар Асад заявив, що не планував тікати з країни.

Повалений диктатор Сирії Башар Асад заявив, що залишався в Дамаску аж до ранку 8 грудня і залишив країну лише ввечері того дня. Відповідну заяву оприлюднили у канцелярії Асада

У зверненні вказано, що його від'їзд із Сирії не був запланований.

Також там зазначається, що після вступу повстанців у Дамаск, Асад «у координації з російськими союзниками» перебрався в Латакію для спостереження за бойовими операціями.

«Після прибуття на авіабазу Хмеймім того ранку стало ясно, що наші сили повністю відійшли з усіх бойових рубежів, а останні армійські позиції впали. <...> Оскільки покинути базу було неможливо, Москва звернулася до командування бази з проханням організувати негайну евакуацію в Росію ввечері в неділю, 8 грудня», - йдеться в заяві.

У заяві наведено і слова самого Асада, який стверджує, що під час цих подій він «жодного разу не думав про те, щоб піти у відставку або шукати притулку» і не отримував відповідних пропозицій.

Як відомо, у Сирії 8 грудня повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада.

Башар Асад із членами своєї сім'ї втік до Росії. Втеча з Дамаска Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.

Пізніше стало відомо, що РФ надала притулок сім’ї Асада буцімто з «міркувань гуманітарного характеру».

Видання ВВС проаналізувало, що чекає на Башара Асада та його родину після втечі з Сирії.

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