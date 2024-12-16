Башар Асад сделал первое заявление после побега из Сирии

Башар Асад заявил, что не планировал убегать из страны.

Свергнутый диктатор Сирии Башар Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря и покинул страну только вечером того дня. Соответствующее заявление обнародовали в канцелярии Асада.

В обращении отмечено, что его отъезд из Сирии не был запланирован.

Также там отмечается, что после вступления повстанцев в Дамаск Асад «в координации с российскими союзниками» перебрался в Латакию для наблюдения за боевыми операциями.

«По прибытии на авиабазу Хмеймим в то утро стало ясно, что наши силы полностью отошли со всех боевых рубежей, а последние армейские позиции упали. <...> Поскольку покинуть базу было невозможно, Москва обратилась к командованию базы с просьбой организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером в воскресенье, 8 декабря», - говорится в заявлении.

В заявлении приведены и слова самого Асада, который утверждает, что во время этих событий он «ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища» и не получал соответствующих предложений.

Как известно, в Сирии 8 декабря повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

Башар Асад с членами своей семьи бежал в Россию. Бегство из Дамаска Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, якобы вызванным ущербом или авиакатастрофой.

Позже стало известно, что РФ предоставила убежище семье Асада якобы из «размышлений гуманитарного характера».

Издание BBC проанализировало, что ждет Башара Асада и его семью после бегства из Сирии.

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