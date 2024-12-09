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Президент Сирии Асад с семьей находится в Москве — этого не исключает Байден

08:49, 9 декабря 2024
Башар Асад со своей семьей, вероятно, находится в Москве, РФ предоставила им убежище.
Президент Сирии Асад с семьей находится в Москве — этого не исключает Байден
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Как сообщалось, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

Президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Об этом сообщают росСМИ.

По информации, РФ предоставила убежище семье Асада якобы из «размышлений гуманитарного характера».

Отмечается, что российские чиновники находятся в контакте с лидерами сирийской оппозиции. Последние якобы обеспечили безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не подтвердил информацию о пребывании сирийского диктатора Асада в Москве, но предположил, что это возможно.

«Мы не уверены… но опасаемся, что он в Москве», - сказал Байден, передает АР.

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Сирия

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