Президент Сирії Асад із сім'єю перебуває в Москві — цього не виключає Байден

Башар Асад зі своєю сім'єю, ймовірно, перебувають у Москві, РФ надала їм притулок.

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Як повідомлялося, у Сирії 8 грудня відбувся переламний момент. Так, повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада.

Президент Сирії Башар Асад із членами своєї сім'ї прибув до Москви. Про це повідомляють росЗМІ.

За інформацією, РФ надала притулок сім’ї Асада буцімто з «міркувань гуманітарного характеру».

Зазначається, що російські посадовці перебувають у контакті з лідерами сирійської опозиції. Останні нібито гарантували безпеку російських військових баз і дипломатичних установ на території Сирії.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не підтвердив інформацію про перебування сирійського диктатора Асада у Москві, але припустив, що це можливо.

«Ми не впевнені… але побоюємося що він у Москві», - сказав Байден, передає АР.

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