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Президенту Південної Кореї можуть заборонити виїзд з країни — що відомо

09:07, 9 грудня 2024
У поліції не виключили можливість арешту Юна Сук Йоля.
Президенту Південної Кореї можуть заборонити виїзд з країни — що відомо
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У Південній Кореї розглядають можливість заборони на виїзд за кордон для президента Юна Сук Йоля в рамках розслідування звинувачень, пов’язаних із оголошенням воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap.

Так, президента оголосили підозрюваним у розслідуванні справи про державну зраду, заколот і зловживання владою.

Представник поліції зазначив, що Юн поки не потрапив під заборону на в'їзд з країни, оскільки спершу треба «забезпечити необхідні матеріали».

«Ми приймаємо рішення на основі всебічного розгляду, включаючи можливість того, що він залишить країну», – сказав правоохоронець.

У поліції не виключили можливість арешту Юна без ордера за умови, що будуть дотримані відповідні вимоги. Також поліція допускає особистий допит південнокорейського президента.

«Немає жодних людських чи фізичних обмежень для суб'єкта розслідування», – заявив начальник Національного управління розслідувань Ву Чон Су.

Видання додає, що справу про державну зраду, заколот і зловживання владою розслідує спеціальна група зі 150 слідчих.

Додамо, що у Південній Кореї арештували колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона за підозрою у державній зраді.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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Південна Корея

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