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Президента Південної Кореї підозрюють у держзраді — він відійде від державних справ

16:19, 8 грудня 2024
Юн Сук Йоль відійде від державних справ, включаючи ведення дипломатії.
Президента Південної Кореї підозрюють у держзраді — він відійде від державних справ
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Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили підозру в державній зраді та зловживанні владою на тлі політичних потрясінь, викликаних оголошенням ним воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap.

«Було подано численні скарги, і зараз ведеться розслідування відповідно до процедури», – зазначив Пак Се Хен, який очолює спеціальний слідчий штаб з розслідування короткочасного оголошення воєнного стану.

За його словами, прокуратура розслідує звинувачення у державній зраді та зловживанні владою проти Юна.

Як повідомляє Financial Times, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль відійде від державних справ, включаючи ведення дипломатії.

«Уряд зробить усе можливе, щоб зберегти довіру наших союзників. Найважливіше, що схвалення урядового бюджетного плану та супутніх законопроектів є ключовим для нормального функціонування країни», - заявив прем'єр-міністр Хан Док Су.

Додамо, що у Південній Кореї арештували колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона за підозрою у державній зраді.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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Південна Корея

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