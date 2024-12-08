Ізраїль атакував системи ППО та авіабази у Сирії

Ізраїль завдав ударів на півдні Сирії через кілька годин після падіння режиму.

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Ізраїльські війська атакували системи протиповітряної оборони в Дамаску, а також військові бази та аеродроми на півдні Сирії, повідомляють місцеві ЗМІ. Ударів було завдано через кілька годин після падіння режиму, і ймовірно, вони спрямовані на стратегічні об'єкти сирійської армії.

Серед атак, що сталися в неділю, було повідомлення про удари по району Маззех у Дамаску, що підтвердили джерела безпеки в Лівані та Сирії. Також повідомляється про розбомблену авіабазу Халхала на південь від Сирії, яку сирійські війська евакуювали протягом ночі.

За словами джерел, щонайменше шість ударів завдали значних пошкоджень на головній авіабазі в місті Сувейда, де зберігаються ракети та боєприпаси сирійських військ.

Уряд Ізраїлю офіційно не прокоментував ці удари.

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