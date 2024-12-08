Израиль атаковал системы ПВО и авиабазы в Сирии

Израиль нанес удары на юге Сирии через несколько часов после падения режима.

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Израильские войска атаковали системы противовоздушной обороны в Дамаске, а также военные базы и аэродромы на юге Сирии, сообщают местные СМИ. Удары были нанесены через несколько часов после падения режима, и вероятно, они направлены на стратегические объекты сирийской армии.

Среди атак, произошедших в воскресенье, было сообщение об ударах по району Маззех в Дамаске, что подтвердили источники безопасности в Ливане и Сирии. Также сообщается о разбомбленной авиабазе Халхала к югу от Сирии, которую сирийские войска эвакуировали в течение ночи.

По словам источников, по меньшей мере шесть ударов нанесли значительные повреждения на главной авиабазе в городе Сувейда, где хранятся ракеты и боеприпасы сирийских войск.

Правительство Израиля официально не прокомментировало эти удары.

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