Переданные Украине танки Abrams оказались недостаточно эффективными на поле боя – Джейк Салливан

По словам Салливана, ATACMS – не панацея, а лишь вспомогательный инструмент.

Фото: ЕРА/UPG

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время форума национальной обороны заявил, что переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованными, из-за чего их эффективность на фронте оказалась низкой. Такие выводы, по его словам, совпадают с оценками американских военных экспертов.

Кроме того, Салливан затронул вопрос обучения украинских пилотов для работы на истребителях F-16. Он отметил, что Соединенные Штаты готовы увеличить количество учебных программ, но их реализация затрудняется из-за недостаточного количества подготовленных украинских пилотов.

Относительно ракет ATACMS, которые позволяют наносить удары по территории России, Салливан отметил, что они не являются «панацеей» для решения конфликта, а лишь дополнительным инструментом для Вооруженных сил Украины.

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