Передані Україні танки Abrams виявилися недостатньо ефективними на полі бою – Джейк Салліван

За словами Саллівана, ATACMS – не панацея, а лише допоміжний інструмент.

Фото: ЕРА/UPG

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван під час форуму національної оборони заявив, що передані Україні танки Abrams були недоукомплектованими, через що їх ефективність на фронті виявилася низькою. Такі висновки, за його словами, збігаються з оцінками американських військових експертів.

Крім того, Салліван торкнувся питання навчання українських пілотів для роботи на винищувачах F-16. Він зазначив, що Сполучені Штати готові збільшити кількість навчальних програм, але їх реалізація ускладнюється через недостатню кількість підготовлених українських пілотів.

Щодо ракет ATACMS, які дозволяють завдавати ударів по території Росії, Салліван наголосив, що вони не є «панацеєю» для вирішення конфлікту, а лише додатковим інструментом для Збройних сил України.

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