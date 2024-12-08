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Через тиск США Україна замислюється над призовом 18-річних – Washington Post

14:49, 8 грудня 2024
США тиснуть на Україну – обговорюється залучення молоді до війська.
Через тиск США Україна замислюється над призовом 18-річних – Washington Post
Фото: 032.ua
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Під тиском США, Україна замислюється про призов 18-річних, щоб поповнити ряди військових, пише Washington Post.  Це питання виникло на фоні затяжних бойових дій, у яких Росія намагається здобути перевагу. Президент України Володимир Зеленський стикається з зростаючим міжнародним тиском, зокрема з боку США, щоб залучити молодь до війська.

За майже три роки повномасштабної війни Україна утримувалась від зниження призовного віку, незважаючи на те, що це поширена практика під час воєнного стану. Такий підхід викликав здивування у західних союзників, але в Україні «питання залишається дуже чутливим».

Деякі активісти вважають, що замість зниження віку варто розглянути можливість розширення призову на жінок. Це рішення, на їхню думку, є менш болючим, ніж відправка 18-річних юнаків на фронт, «оскільки вона вважається майбутнім країни і вільна від десятиліття російського впливу минулих поколінь».

За даними ЗМІ, деякі українські законодавці пропонують компромісний варіант – зниження призовного віку до 20 років замість 18. Це питання залишається предметом активних обговорень як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів.

Натомість на публікацію Washington Post, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що парламент не розглядає жодних ініціатив про зниження мобілізаційного віку до 18 чи 20 років.

Раніше повідомлялося у Верховній Раді знов повторили, що західні партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні.

Як писала «Судово-юридична газета», адміністрація Джо Байдена закликала Україну швидко знизити мобілізаційний вік до 18 років.

І держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», – заявив Блінкен.

Проте Володимир Зеленський заявив, що зниження мобілізаційного віку не готується, але для громадян до 25 років буде діяти система контрактів, а також планується запровадити кадрове просування без прив’язки звань до посад.

В адміністрації Джо Байдена сподівалися, що українська влада мобілізує хлопців від 18 до 25 років, і «розчаровані» відсутністю цього рішення.

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США війна призов Володимир Зеленський мобілізація

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