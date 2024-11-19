Володимир Зеленський анонсував для українців до 25 років систему контрактів на військову службу і спрощення кадрового просування

Президент Володимир Зеленський зазначив, що зниження мобілізаційного віку не готується, але для громадян до 25 років буде діяти система контрактів, а також планується запровадити кадрове просування без прив’язки звань до посад.

Міністерство оборони та військове командування представлять суспільству нову систему контрактів про службу в Збройних Силах для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України. Про це повідомив 19 листопада під час свого виступу щодо Плану стійкості Президент України Володимир Зеленський.

«Ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову.

І не потрібно жодних спекуляцій: наша держава не готує зниження мобілізаційного віку.

На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не мобілізації» - підкреслив Президент.

Крім того, за словами Президента, «вдалося реалізувати один із найбільш дієвих інструментів гарантування поваги до воїнів усередині підрозділів Збройних Сил».

«Вже працює система електронних переведень в армії, і за перші дні її роботи в «Армії+» було погоджено вже більш ніж 500 переведень.

Загалом одним лише застосунком «Армія+» скористалися вже 410 тисяч наших воїнів, а всього в системі – 1400 військових частин. Через застосунок опрацьовано 25 тисяч рапортів. Топові функції – електронні рапорти, модуль онлайн-навчання. Запущені опитування військових. Готується в Силах оборони також нове кадрове просування – без прив’язки звань до посад» - зазначив він.

Також Президент доручив командуванню Сил оборони й безпеки України опрацювати поширення функціоналу «Армії+» на всі Сили оборони і безпеки, зокрема Національну гвардію України. Передусім це стосується переведень.

«Ми не маємо боятися говорити про складні речі та проблеми в армії. Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови. Про мобілізацію. Про бронювання. Про СЗЧ.

Проблеми треба долати, а не замовчувати. Причини – з’ясовувати й прибирати.

Міністерство оборони України та військове командування повинні обрати й призначити військового омбудсмена – особистість, яка буде користуватися довірою суспільства. Я чекаю цього найближчим часом.

Всередині Сил оборони потрібні конфіденційні можливості для воїнів розв’язати проблеми, що виникають через порушення прав» - зазначив Президент.

Також він звернувся до командирів усіх рівнів у наших Силах оборони й безпеки, щоб вони обовʼязково дослухались до інноваційних пропозицій підлеглих, і берегли тих, хто впроваджує технології.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 19 листопада представив у Верховній Раді План стійкості України, який, як писала «Судово-юридична газета», передбачає створення Міністерства об’єднання і перезавантаження дипломатичної служби.

Автор: Наталя Мамченко

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