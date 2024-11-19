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В Україні створять Міністерство об’єднання – Президент представив у Раді План стійкості

12:06, 19 листопада 2024
Також до кінця 2024 року представлять кандидатуру міністра об’єднання України – деталі Плану стійкості України.
В Україні створять Міністерство об’єднання – Президент представив у Раді План стійкості
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План стійкості України передбачає, що в Україні буде створено нове Міністерство обʼєднання. Про це повідомляє перший заступник голови податкового Комітету Ради Ярослав Железняк з посиланням на виступ Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді, який відбувся 19 листопада. За словам депутата, до кінця 2024 року представлять кандидатуру Міністра об’єднання.

Також Президент, за словами Железняка, вказав, що «Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори».

Не передбачається зниження мобілізаційного віку. Будуть запроваджені Військовий омбудсмен та Технологічна ставка. Міноборони та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації.

Крім того, Президент розповів, що до кінця року будуть заповненні всі вакансії українських послів і відбудуться заміни послів у країнах G7. Також готується «перезапуск дипломатичної служби».
План стійкості буде ще деталізований за участі громадських організацій, бізнесу, культурного середовища, експертів.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України Україна Володимир Зеленський

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