В Украине создадут Министерство объединения – Президент представил в Раде План устойчивости

Также до конца 2024 года представят кандидатуру министра объединения Украины – детали Плана устойчивости Украины.

План устойчивости Украины предусматривает, что в Украине будет создано новое Министерство объединения. Об этом сообщает первый заместитель председателя налогового Комитета Рады Ярослав Железняк со ссылкой на состоявшееся 19 ноября выступление Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде. По словам депутата, до конца 2024 года будет представлена ​​кандидатура Министра объединения.

Также Президент, по словам Железняка, указал, что «Украина сначала нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы».

Не предполагается понижение мобилизационного возраста. Будут введены Военный омбудсмен и Технологическая ставка. Минобороны и военное командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации.

Кроме того, Президент рассказал, что до конца года будут заполнены все вакансии украинских послов и замены послов в странах G7. Также готовится перезапуск дипломатической службы.

План устойчивости будет еще детализирован с участием общественных организаций, бизнеса, культурной среды, экспертов.

Автор: Наталя Мамченко

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