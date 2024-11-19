Минюст США хочет через суд обязать Google продать Chrome в рамках антимонопольного судебного процесса

Министерство юстиции собирается подтолкнуть Google к продаже Chrome, чтобы разрушить поисковую монополию.

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Антимонопольные органы США хотят, чтобы суд обязал Google продать популярнейший браузер в мире Chrome в рамках антимонопольного судебного процесса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, знакомых с планами, Минюст США обратится к судье, который в августе постановил, что Google незаконно монополизировал рынок поиска с просьбой принять меры, связанные с искусственным интеллектом и операционной системой Android для смартфонов.

Представители антимонопольного ведомства, а также присоединившиеся к делу штаты планируют в среду, 19 ноября, рекомендовать федеральному судье ввести требования по лицензированию данных, сообщили источники.

Если судья примет эти предложения, они могут изменить рынок онлайн-поиска и растущую индустрию искусственного интеллекта, отмечают в медиа.

Как указывет Bloomberg, обладание самым популярным в мире веб-браузером является ключевым для рекламного бизнеса Google. Компания может видеть активность зарегистрированных пользователей и использовать данные для более эффективного таргетирования рекламных акций, которые приносят большую часть ее дохода. Google также использует Chrome для направления пользователей к своему флагманскому продукту ИИ Gemini.

Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд заявила, что Министерство юстиции «продолжает продвигать радикальную повестку дня, которая выходит далеко за рамки правовых вопросов по этому делу». Она добавила, что «правительство, которое ставит на вес подобным образом, нанесет ущерб потребителям, разработчикам и американскому технологическому лидерству именно в тот момент, когда это больше всего необходимо».

По данным службы аналитики веб-трафика StatCounter, браузер Chrome контролирует около 61% рынка в США.

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