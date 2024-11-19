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На Киевщине разоблачили дельца, который требовал от предпринимателя $700 000 за решение несуществующих проблем с землей

13:41, 19 ноября 2024
За такую сумму подозреваемый обещал, что правоохранители не будут реагировать на якобы нарушение законодательства при приобретении предпринимателем права собственности на 25 га земли.
На Киевщине разоблачили дельца, который требовал от предпринимателя $700 000 за решение несуществующих проблем с землей
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 Правоохранители сообщили о подозрении жителю Киевщины по факту мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщил официальный сайт ОГП, в течение июля-ноября 2024 подозреваемый требовал от владельца субъекта хозяйственной деятельности 700 тыс долларов США.

«За такую ​​сумму подозреваемый обещал, что правоохранители не будут реагировать на якобы нарушение законодательства при приобретении предпринимателем права собственности на 25 га земли. Он ссылался на якобы влиятельных знакомых среди правоохранителей и должностных лиц государственных органов, которые помогут решить «проблемы»», - заявили в ОГП.

Правоохранители задокументировали получение подозреваемым части денежных средств в сумме 200 тыс. долларов США и задержали злоумышленника.

В настоящее время устанавливаются лица из числа правоохранительных и других государственных органов, причастных к совершению уголовного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

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офис генерального прокурора

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