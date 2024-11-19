На Киевщине разоблачили дельца, который требовал от предпринимателя $700 000 за решение несуществующих проблем с землей

За такую сумму подозреваемый обещал, что правоохранители не будут реагировать на якобы нарушение законодательства при приобретении предпринимателем права собственности на 25 га земли.

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Киевщины по факту мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщил официальный сайт ОГП, в течение июля-ноября 2024 подозреваемый требовал от владельца субъекта хозяйственной деятельности 700 тыс долларов США.

«За такую ​​сумму подозреваемый обещал, что правоохранители не будут реагировать на якобы нарушение законодательства при приобретении предпринимателем права собственности на 25 га земли. Он ссылался на якобы влиятельных знакомых среди правоохранителей и должностных лиц государственных органов, которые помогут решить «проблемы»», - заявили в ОГП.

Правоохранители задокументировали получение подозреваемым части денежных средств в сумме 200 тыс. долларов США и задержали злоумышленника.

В настоящее время устанавливаются лица из числа правоохранительных и других государственных органов, причастных к совершению уголовного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

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