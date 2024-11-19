На Київщині викрили ділка, який вимагав від підприємця $700 000 за вирішення неіснуючих проблем із землею

За таку суму підозрюваний обіцяв, що правоохоронці не будуть реагувати на нібито порушення законодавства під час набуття підприємцем права власності на 25 га землі.

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Київщини за фактом шахрайства в особливо великому розмірі.

Як повідомив офіційний сайт ОГП, упродовж липня-листопада 2024 року підозрюваний вимагав від власника суб’єкта господарської діяльності 700 тис доларів США.

«За таку суму підозрюваний обіцяв, що правоохоронці не будуть реагувати на нібито порушення законодавства під час набуття підприємцем права власності на 25 га землі. Він посилався на нібито впливових знайомих серед правоохоронців та посадовців державних органів, які допоможуть вирішити «проблеми»», - заявили у ОГП.

Правоохоронці задокументували одержання підозрюваним частини грошових коштів у сумі 200 тис доларів США, та затримали зловмисника.

Наразі встановлюються особи з числа правоохоронних та інших державних органів, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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