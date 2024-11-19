Практика судів
  1. В Україні

На Київщині викрили ділка, який вимагав від підприємця $700 000 за вирішення неіснуючих проблем із землею

13:41, 19 листопада 2024
За таку суму підозрюваний обіцяв, що правоохоронці не будуть реагувати на нібито порушення законодавства під час набуття підприємцем права власності на 25 га землі.
На Київщині викрили ділка, який вимагав від підприємця $700 000 за вирішення неіснуючих проблем із землею
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Київщини за фактом шахрайства в особливо великому розмірі.

Як повідомив офіційний сайт ОГП, упродовж липня-листопада 2024 року підозрюваний вимагав від власника суб’єкта господарської діяльності 700 тис доларів США.

«За таку суму підозрюваний обіцяв, що правоохоронці не будуть реагувати на нібито порушення законодавства під час набуття підприємцем права власності на 25 га землі. Він посилався на нібито впливових знайомих серед правоохоронців та посадовців державних органів, які допоможуть вирішити «проблеми»», - заявили у ОГП.

Правоохоронці задокументували одержання підозрюваним частини грошових коштів у сумі 200 тис доларів США, та затримали зловмисника.

Наразі встановлюються особи з числа правоохоронних та інших державних органів, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

офіс генерального прокурора

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підвищення податків, готовність до підвищення ПДВ, створення нового вищого суду – у МВФ назвали умови для продовження підтримки України

Прийняття податкового пакету є обов’язковою вимогою для продовження фінансування України від МВФ, і органи влади повинні бути готовими до підвищення основної ставки ПДВ – МВФ.

Верховна Рада розгляне законопроект Кабміну про скасування спецпенсій прокурорів по інвалідності

Скасовується можливість призначення прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, пенсії по інвалідності на особливих умовах за законом про прокуратуру, та передбачається, що прокурорам, яким встановлено стійке обмеження працездатності, здійснюються страхові виплати на загальних умовах.

Верховна Рада розгляне законопроект про зміну підстав припинення державної служби

З закону про держслужбу виключать норму про збереження за держслужбовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків, до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

В Україні створять Міністерство об’єднання – Президент представив у Раді План стійкості

Також до кінця 2024 року представлять кандидатуру міністра об’єднання України – деталі Плану стійкості України.

Комітет соцполітики рекомендує схвалити законопроект щодо вилучення з закону про судоустрій норми про пенсійне забезпечення суддів

Законопроект про запровадження для суддів, правоохоронців, працівників прокуратури, органів оборони та антикорупційних органів «професійної пенсійної системи» рекомендовано прийняти за основу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду