Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Пішов у джунглі — Джо Байден став героєм мемів після виступу у Бразилії, відео

18:49, 19 листопада 2024
У Бразилії президент США Джо Байден порушив тему глобального потепління, проте користувачі запам'ятали іншу частину його виступу.
Пішов у джунглі — Джо Байден став героєм мемів після виступу у Бразилії, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Джо Байден побував у Бразилії на саміті G20, однак перед цим відвідав тропічні ліси Амазонії. Під час його виступу не обійшлося без курйозів.

За даними CNN, візит чинного глави Білого дому мав привернути увагу до життєво важливого середовища та зусиль з обмеження викидів вуглекислого газу, щоб допомогти світові протистояти глобальному потеплінню.

Джо Байден назвав боротьбу з цією проблемою «визначальною» частиною свого президентства і закликав нову адміністрацію президента, маючи на увазі команду Дональда Трампа, не забувати про цю проблему.

Після пресконференції президент США Джо Байден помахав журналістам рукою і пішов у бік джунглів, хоча там нікого не було. Це стало новим приводом для мемів:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Джо Байден

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Невідомий зламав DVD-диск з основним доказом у справі про державну зраду – апеляційний розгляд під загрозою

Випадків пошкодження DVD з доказами у справах стає дедалі більше.

Єврокомісія констатувала ріст погроз і переслідування журналістів в Україні: як бездіяльність прокуратури загрожує вступу до ЄС

Бездіяльність прокуратури і зокрема Офісу Генпрокурора у питанні розслідування тиску правоохоронців на редакції медіа безпосередньо загрожує переговорам України про вступ до ЄС.

Володимир Зеленський запропонував визначити чітку процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження і вилучення майна в умовах воєнного стану

Президент Володимир Зеленський ветував закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі, натомість пропонує визначити чітку і послідовну процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану.

До закону про бюджет внесли норму про доплату суддям місцевих судів 10,5 тисяч грн, але вона не запрацює без окремого закону

Закон про бюджет передбачає можливість доплати суддям першої інстанції, проте для цього потрібно буде ухвалити окремий закон.

У держбюджеті 2025 року зростуть видатки на антикорупційні органи

Фінальна редакція закону про бюджет 2025 року передбачає зростання видатків на НАБУ, НАЗК, ВАКС і САП.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва