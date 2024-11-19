Пішов у джунглі — Джо Байден став героєм мемів після виступу у Бразилії, відео

У Бразилії президент США Джо Байден порушив тему глобального потепління, проте користувачі запам'ятали іншу частину його виступу.

Президент США Джо Байден побував у Бразилії на саміті G20, однак перед цим відвідав тропічні ліси Амазонії. Під час його виступу не обійшлося без курйозів.

За даними CNN, візит чинного глави Білого дому мав привернути увагу до життєво важливого середовища та зусиль з обмеження викидів вуглекислого газу, щоб допомогти світові протистояти глобальному потеплінню.

Джо Байден назвав боротьбу з цією проблемою «визначальною» частиною свого президентства і закликав нову адміністрацію президента, маючи на увазі команду Дональда Трампа, не забувати про цю проблему.

Після пресконференції президент США Джо Байден помахав журналістам рукою і пішов у бік джунглів, хоча там нікого не було. Це стало новим приводом для мемів:

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