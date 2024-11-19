Комітет соцполітики рекомендує схвалити законопроект щодо вилучення з закону про судоустрій норми про пенсійне забезпечення суддів

Законопроект про запровадження для суддів, правоохоронців, працівників прокуратури, органів оборони та антикорупційних органів «професійної пенсійної системи» рекомендовано прийняти за основу.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект, яким для працівників прокуратури, суддів, службовців правоохоронних органів, органів оборони України та антикорупційних органів пропонується запровадити професійну пенсійну систему. Йдеться про законопроект 12165 щодо пенсійного забезпечення окремих категорій працівників (службовців), який 29 жовтня зареєструвала у Верховній Раді голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

За її словами, це буде система «з елементами накопичення для високооплачуваних посад, розмір середньомісячної заробітної плати яких перевищує розмір середньомісячної заробітної плати по країні за попередній рік, за рахунок доходів на таких посадах».

Також голова Комітету наводить нову «архітектуру законодавства про пенсійне забезпечення відомчих/спеціальних пенсій».

Як вказує Третьякова на слайді, йдеться про пенсії за вислугу років для:

Військовослужбовців, в тому числі СБУ,

Митницю

МВС

Нацполіцію

ДБР

НАБУ

Службу судової охорони

Держспецзв’язок

Податкову міліцію (хоча таку вже ліквідовано)

БЕБ

Прокурорів

Суддів

Ці норми пропонується перенести до Закону «Про пенсійне забезпечення» як до «кодифікатора відомчих пенсій, який встановлює особливості нарахування пенсій за відомчою ознакою (регламентує умови її зміни, механізми забезпечення тощо)».

Вилучити норми про пенсійне забезпечення пропонується, крім закону про прокуратуру, також з закону про судоустрій і статус суддів, і, крім цього, вилучити їх з Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Кабміну пропонується у тримісячний строк підготувати та подати на розгляд парламенту законопроект про запровадження у 2026 році професійної пенсійної системи для працівників прокуратури, суддів та службовців правоохоронних органів та органів оборони України та антикорупційних органів з елементами накопичення для високооплачуваних посад, розмір середньомісячної заробітної плати яких перевищує розмір середньомісячної заробітної плати по країні за попередній рік, за рахунок доходів на таких посадах.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 12165 Галини Третьякової також пропонується:

пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;

пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення, що визначається відповідно до абзаців 2 і 3 частини 2 статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

ввести в дію з 1 січня 2025 року частину п’яту статті 61 Закону «Про правотворчу діяльність», яка передбачає, що у випадку, якщо норма закону була визнана Конституційним Судом України неконституційною, це не дає підстави судам використовувати при ухваленні рішень норми законів, які вже не діють. Ця ж пропозиція вказана у Меморандумі з МВФ.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», ще до скандалу з пенсіями прокурорів по інвалідності був оприлюднений оновлений текст Меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який передбачає майбутню пенсійну реформу.

Так, у документі, оприлюдненому МВФ, йдеться про те, що Україна надалі має вживати заходів для «мінімізації тиску витрат, пов’язаного з пенсіями», і розібратися з численними судовими справами із негативними наслідками для бюджету. Вочевидь, саме про це після відповідних зустрічей з делегацією МВФ казав міністр фінансів Сергій Марченко, який звинуватив суди у тому, що вони приймають рішення на користь громадян, «розбалансовуючи бюджет» Пенсійного фонду.

Отже, як вказує МВФ, йдеться про:

законодавчі поправки для усунення неясності у випадках, коли закони, пов’язані з пенсійним забезпеченням, визнаються неконституційними

нове законодавство, яке забороняє вносити зміни до пенсійної системи через непов’язані закони (тобто, поза законом про пенсійне забезпечення).

Органи влади також планують заходи на найближчу перспективу для досягнення економії пенсійних видатків шляхом:

зміни індексації деяких пенсій, які наразі прив’язані до заробітної плати;

покращення адресності доплат до пенсій;

обмеження сум пенсії, які можна отримати на додаток до прав, отриманих за рахунок внесків (маються на увазі спецпенсії).

Україна, зі свого боку, в цих домовленостях зазначає, що у парламенті до кінця березня 2025 року будуть зміни, які передбачають:

негайне набрання чинності частиною 5 статті 61 Закону «Про правотворчу діяльність» (йдеться норму, яка передбачає, що визнання Конституційним Судом нормативно-правового акта або окремого його структурного елемента неконституційним, або таким, що втратив чинність, не відновлює дію нормативно-правового акта або його окремого структурного елемента, що діяв до набрання чинності нормативно-правовим актом або окремим його структурним елементом, що визнаний неконституційним, або таким, що втратив чинність)

нове законодавство, яке забороняє будь-які зміни в пенсійній системі через непов’язане законодавство (тобто поза рамками пенсійного законодавства)».

Україна у домовленостях вказує, що за допомогою Світового банку готує зміни до пенсійної системи:

«Протягом наступних кількох років ми розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли для цього будуть створені умови.

Ми утримаємося від:

запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг;

надання додаткових дискреційних прав на користь збільшення;

та змін, які призведуть до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку.

Найближчим часом ми вживатимемо заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів, крім внеску до пенсії».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.