Європа має бути готова до відправки військ в Україну — глава МЗС Естонії

Європа може відправити війська в Україну після мирної угоди Трампа — вважає міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Європа повинна бути готова направити свої військові підрозділи в Україну, аби сприяти можливому укладенню мирної угоди, якщо таку ініціативу висуне Дональд Трамп. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю Financial Times.

На його думку, найкращою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО.

"Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, це означає, що буде встановлено справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО. Але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму [гарантій] у сенсі "чобіт на землі", - зазначив міністр.

За словами Цахкни, перемога Трампа на президентських виборах у США прискорила обговорення серед союзників Києва питання про те, як підтримати Україну , а також чинити тиск на Москву, щоб у Кремлі сіли за стіл переговорів і забезпечили будь-яке стійке припинення вогню.

Глава МЗС Естонії сказав, що європейцям буде "дуже, дуже, дуже складно" надати гарантії безпеки Україні без підтримки США — не в останню чергу тому, що НАТО зрештою може бути втягнуте в зіткнення з російськими військами.

Естонія, яка витрачає на оборону 3,4% ВВП, також закликає НАТО збільшити мінімальні витрати до 2,5%.

"Що у нас є, так це гроші. У нас багато грошей. Я не вірю урядам, які кажуть, що не можуть просити більше у свого народу", - додав Цахкна, зазначивши, що Європа повинна інвестувати в розширення оборонного потенціалу.

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