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У Держдепі США офіційно підтвердили дозвіл Україні на удари ракетами ATACMS по території Росії

11:43, 19 листопада 2024
Застосування Україною ракет великої дальності може змусити Росію заговорити про мир, вважає помічник держсекретаря США.
У Держдепі США офіційно підтвердили дозвіл Україні на удари ракетами ATACMS по території Росії
Джерело фото: АР
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Помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс заявив в інтерв'ю O Globo, що президент США Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії.

Про це він сказав, коли у нього запитали, чи може відповідний дозвіл призвести до подальшої ескалації війни, на що Ніколс відповів, що війна почалася з нового неспровокованого вторгнення Росії в Україну, і може закінчитися, якщо країна-агресорка виведе свої війська.

«Зброя, яку президент Байден дозволив Україні використовувати, дасть їй більше можливостей для самозахисту і, якщо пощастить, дозволить РФ зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не матиме успіху, і, можливо, вона почне переговори про мир або, що ще краще, просто піде з української території. Саме від них залежить, триватиме цей конфлікт чи ні», — наголосив він.

Як раніше повідомлялося, вперше президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS.

Водночас видання Axios за інформацією джерел пише, що дозвіл Байдена зняти заборону на удари далекобійними ракетами по Росії стосується тільки Курської області. Зокрема, там пишуть, що, ймовірно, мотивом цього рішення було стримування Північної Кореї від відправки додаткових військ до Росії для війни проти України.

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США Україна війна Джо Байден

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