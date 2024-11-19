В Госдепе США официально подтвердили разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по территории России

Применение Украиной ракет большой дальности может вынудить Россию заговорить о мире, считает помощник госсекретаря США.

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Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил в интервью O Globo, что президент США Джо Байден позволил наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Об этом он сказал, когда у него спросили, может ли соответствующее разрешение привести к дальнейшей эскалации войны, на что Николс ответил, что война началась с нового непровоцированного вторжения России в Украину, и может закончиться, если страна-агрессор выведет свои войска.

«Оружие, которое президент Байден позволил Украине использовать, даст ей больше возможностей для самозащиты и, если повезет, позволит РФ понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным, и, возможно, она начнет переговоры о мире или, что еще лучше, просто уйдет с украинской территории. Именно от них зависит, будет ли продолжаться этот конфликт или нет», — подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, впервые президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS.

В то же время издание Axios, по информации источников пишет, что разрешение Байдена снять запрет на удары дальнобойными ракетами по России касается только Курской области. В частности, там пишут, что, вероятно, мотивом этого решения было сдерживание Северной Кореи от отправки дополнительных войск в Россию для войны против Украины.

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