В Балтийском море обнаружили второй поврежденный подводный кабель связи

Из-за этого инцидента в Литве сократилась пропускная способность интернета.

Фото: manufacturing-today.com

Как известно, между Германией и Финляндией поврежден подводный интернет-кабель.

Позже издание lrt.lt сообщило, что между Литвой и Швецией обнаружили поврежденный еще один подводный кабель связи.

О повреждении кабеля заявил главный технический директор Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс.

Telia Lietuva — компания из группы Telia Company, являющаяся одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в странах Балтии.

«Кабель был оборван в воскресенье утром около 10:00. Системы сразу сообщили, что мы потеряли связь. Провели расследование и уточнение, и оказалось, что кабель был поврежден», – сказал Шемешкявичюс.

По его словам, Telia передает интернет-соединение в Литву через три кабеля.

И из-за этого инцидента пропускная способность интернета сократилась на треть. Однако пользователи этого не почувствуют.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.