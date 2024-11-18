Между Германией и Финляндией поврежден подводный интернет-кабель

Часть кабеля пролегает вдоль газопровода «Северный поток».

На дне Балтийского моря поврежден телекоммуникационный кабель между Германией и Финляндией. Финская государственная компания Cinia 18 ноября сообщила, что обнаружила разрыв на подводном оптоволоконном кабеле C-Lion 1, из-за чего была прервана телекоммуникационная связь, пишет DW.

На данный момент причина повреждения неясна. Указания на внешнее воздействие на данный момент отсутствуют.

«Причины сейчас выясняются. Помехи могут возникать время от времени по нескольким причинам, например, из-за погодных условий или повреждений, вызванных судоходством», - заявил Yle глава Traficom Самули Бергстрем.

Кабель протяженность 1173 километра проложен в 2016 году между финским островом Сантахамина близ Хельсинки и немецким Ростоком. Часть его пролегает вдоль газопровода «Северный поток» на расстоянии нескольких сотен метров.

В Cinia заявили, что это единственный подводный кабель, ведущий из Финляндии в Центральную Европу. Ремонтные работы уже начались, они обычно длятся от 5 до 15 дней.

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