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Між Німеччиною та Фінляндією пошкоджено підводний інтернет-кабель

19:25, 18 листопада 2024
Частина кабелю пролягає вздовж газопроводу «Північний потік».
Між Німеччиною та Фінляндією пошкоджено підводний інтернет-кабель
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На дні Балтійського моря пошкоджено телекомунікаційний кабель між Німеччиною та Фінляндією. Фінська державна компанія Cinia 18 листопада повідомила, що виявила розрив на підводному оптоволоконному кабелі C-Lion 1, через що було перервано телекомунікаційний зв'язок, пише DW.

На даний момент причина ушкодження незрозуміла. Вказівки на зовнішній вплив на даний момент відсутні.

«Причини наразі з'ясовуються. Перешкоди можуть виникати іноді з кількох причин, наприклад, через погодні умови або пошкодження, викликані судноплавством», - заявив Yle глава Traficom Самулі Бергстрем.

Кабель протяжність 1173 кілометри прокладений у 2016 році між фінським островом Сантахаміна поблизу Гельсінкі та німецьким Ростоком. Частина його пролягає вздовж газопроводу «Північний потік» на відстані кількох сотень метрів.

У Cinia заявили, що це єдиний підводний кабель, який веде із Фінляндії до Центральної Європи. Ремонтні роботи вже розпочалися, вони зазвичай тривають від 5 до 15 днів.

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Німеччина Фінляндія

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