Результати медоглядів будуть автоматично потрапляти з ЕСОЗ до Реєстру «Оберіг»

Інформація про стан придатності чоловіків до військової служби потраплятиме до Реєстру військовозобов’язаних шляхом автоматичного обміну даними.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Доступ до медичної інформації щодо пацієнта під час інформаційної взаємодії буде дозволено з метою отримання Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що проводяться з метою визначення придатності за станом здоров’я до військової служби для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» з метою забезпечення національної безпеки та оборони.

Відповідний законопроект 12066 рекомендує схвалити за основу Верховній Раді Комітет з нацбезпеки.

Отже, до статті 24-3 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я», яка передбачає, що під час інформаційної взаємодії доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, буде додано спеціальне виключення.

Таким чином електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) почне автоматично «ділитися» даними з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

В свою чергу, співавтор законопроекту Олександр Федієнко пояснив, що інформація після ВЛК і так вноситься наразі до системи «Оберіг».

«Відомості про результати проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи) є частиною службової інформації реєстру. Постанова КМУ від 16 травня 2024 р. № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», наказ Міноборони 14.08.2008 № 402 містять процедури отримання даних з ЕСОЗ та інших джерел» - підкреслив він.

За словами співавтора законопроекту 12066, норма, яку запропоновано новим проектом закону, лише уточнює, що дані про висновок будуть передані з системи ЕСОЗ в систему «Оберіг» одразу, а не протягом доби.

Також він додав, що наразі «стаття 32 Конституції встановлює відступи для обробки конфіденційної інформації про особу без згоди – на підставі закону в цілях національної безпеки».

Разом з тим, заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко раніше вказувала, що у Міноборони вже підготували проект змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров’я військовозобов’язаного з цивільного медичного закладу до систем Міністерства оборони за лічені хвилини.

Тобто, не лише з ВЛК, але й від звичайних приватних лікарень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – без ВЛК.

Як пояснювала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії.

«Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів» - зазначила заступниця міністра.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном.

Звідси виникає питання – з якого реєстру будуть збирати дані для внесення до Реєстру «Оберіг», якщо хлопець до 25 років не проходив ВЛК і про ступінь його придатності нічого невідомо.

Також слід нагадати, що Верховна Рада 29 жовтня підтримала за основу створення в Україні Єдиного соціального реєстру, який буде містити дані про всіх отримувачів соціальної допомоги, пільг та інших соціальних гарантій від держави. При цьому він буде взаємодіяти в режимі реального часу з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», Реєстром прав на нерухоме майно, Реєстром транспортних засобів, Реєстром актів цивільного стану та всіма іншими реєстрами. Це передбачено відповідним законопроектом 11377, який наразі очікує на друге читання.

Автор: Наталя Мамченко

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