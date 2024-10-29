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Верховна Рада підтримала створення Соціального реєстру, який буде обмінюватися даними з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг»

15:30, 29 жовтня 2024
Схвалений за основу законопроект передбачає, що окрім Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів.
Верховна Рада підтримала створення Соціального реєстру, який буде обмінюватися даними з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг»
Джерело фото: Верховна Рада України
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Верховна Рада підтримала за основу створення в Україні Єдиного соціального реєстру, який буде містити дані про всіх отримувачів соціальної допомоги, пільг та інших соціальних гарантій від держави. При цьому він буде взаємодіяти в режимі реального часу з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», Реєстром прав на нерухоме майно, Реєстром транспортних засобів, Реєстром актів цивільного стану та всіма іншими реєстрами. Це передбачено відповідним законопроектом 11377, який 29 жовтня прийнято за основу.

Крім того, новий Реєстр буде взаємодіяти з Електронною системою охорони здоров'я. Отже, буде містити дані про осіб з інвалідністю. Інформація про стан здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, відомості, одержані при медичному обстеженні, вносяться до Соціального реєстру у обсягах, визначених законом.

Також цей Соціальний реєстр взаємодіятиме з базою даних про осіб, які перетинають державний кордон.

До складу Соціального реєстру будуть входити:

  • Електронна особова справа соціальної сфери
  • Соціальна реєстраційна картка особи
  • Соціальна реєстраційна картка сім'ї
  • Соціальна реєстраційна картка домогосподарства
  • Поточні соціальні статуси особи
  • Журнал історії звернень за соціальною допомогою тощо.

Як зазначає Уряд, необхідним є встановлення на рівні закону правової можливості поступового об’єднання всіх реєстрів, баз даних та інших електронних інформаційних ресурсів соціальної сфери в єдиній системі з перенесенням до неї інформації, в тому числі персональних даних отримувачів соціальної підтримки, з таких інформаційних ресурсів та їх автоматичної заміни на Єдину систему.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що медичний висновок цивільного закладу охорони здоров'я щодо військовозобов’язаного у цифровому форматі за кілька хвилин буде потрапляти до системи Міноборони.

Також ми писали, що електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) почне автоматично «ділитися» даними з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Відповідні зміни передбачає законопроект 12066, який 24 вересня зареєстрували у Верховній Раді депутати на чолі з головою парламентського Комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем та членом цього комітету Олександром Федієнко.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України уряд Кабінет Міністрів України військовозобов'язаний Оберіг

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