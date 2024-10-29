Верховная Рада поддержала создание Социального реестра, который будет обмениваться данными с Реестром военнообязанных «Оберег»

Одобренный за основу законопроект предусматривает, что кроме Реестра военнообязанных «Оберег», Единый социальный реестр будет взаимодействовать с реестрами недвижимого имущества и транспортных средств.

Источник фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада поддержала за основу создания в Украине Единого социального реестра, который будет содержать данные обо всех получателях социальной помощи, льготах и ​​других социальных гарантиях от государства. При этом он будет взаимодействовать в режиме реального времени с Реестром военнообязанных «Оберег», Реестром прав на недвижимое имущество, Реестром транспортных средств, Реестром актов гражданского состояния и всеми другими реестрами. Это предусмотрено соответствующим законопроектом 11377, 29 октября принятым за основу.

Кроме того, новый Реестр будет взаимодействовать с электронной системой здравоохранения. Следовательно, будет содержать данные о лицах с инвалидностью. Информация о состоянии здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, сведениях, полученных при медицинском обследовании, вносятся в Социальный реестр в объемах, определенных законом.

Также этот Социальный реестр будет взаимодействовать с базой данных о лицах, пересекающих государственную границу.

В состав Социального реестра будут входить:

Электронное личное дело социальной сферы

Социальная регистрационная карточка лица

Социальная регистрационная карта семьи

Социальная регистрационная карта домохозяйства

Текущие социальные статусы лица

Журнал истории обращений за социальной помощью.

Как отмечает правительство, необходимо установление на уровне закона правовой возможности постепенного объединения всех реестров, баз данных и других электронных информационных ресурсов социальной сферы в единой системе с переносом к ней информации, в том числе персональных данных получателей социальной поддержки, с таких информационных ресурсов и их автоматической замены на Единую систему.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что медицинское заключение гражданского учреждения здравоохранения по военнообязанному в цифровом формате через несколько минут будет попадать в систему Минобороны.

Также мы писали, что электронная система здравоохранения (ЭСОЗ) начнет автоматически делиться данными с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Соответствующие изменения предусматривает законопроект 12066, который 24 сентября зарегистрировали в Верховной Раде депутаты во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.

Автор: Наталя Мамченко

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