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Верховная Рада поддержала создание Социального реестра, который будет обмениваться данными с Реестром военнообязанных «Оберег»

15:30, 29 октября 2024
Одобренный за основу законопроект предусматривает, что кроме Реестра военнообязанных «Оберег», Единый социальный реестр будет взаимодействовать с реестрами недвижимого имущества и транспортных средств.
Верховная Рада поддержала создание Социального реестра, который будет обмениваться данными с Реестром военнообязанных «Оберег»
Источник фото: Верховная Рада Украины
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Верховная Рада поддержала за основу создания в Украине Единого социального реестра, который будет содержать данные обо всех получателях социальной помощи, льготах и ​​других социальных гарантиях от государства. При этом он будет взаимодействовать в режиме реального времени с Реестром военнообязанных «Оберег», Реестром прав на недвижимое имущество, Реестром транспортных средств, Реестром актов гражданского состояния и всеми другими реестрами. Это предусмотрено соответствующим законопроектом 11377, 29 октября принятым за основу.

Кроме того, новый Реестр будет взаимодействовать с электронной системой здравоохранения. Следовательно, будет содержать данные о лицах с инвалидностью. Информация о состоянии здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, сведениях, полученных при медицинском обследовании, вносятся в Социальный реестр в объемах, определенных законом.

Также этот Социальный реестр будет взаимодействовать с базой данных о лицах, пересекающих государственную границу.

В состав Социального реестра будут входить:

  • Электронное личное дело социальной сферы
  • Социальная регистрационная карточка лица
  • Социальная регистрационная карта семьи
  • Социальная регистрационная карта домохозяйства
  • Текущие социальные статусы лица
  • Журнал истории обращений за социальной помощью.

Как отмечает правительство, необходимо установление на уровне закона правовой возможности постепенного объединения всех реестров, баз данных и других электронных информационных ресурсов социальной сферы в единой системе с переносом к ней информации, в том числе персональных данных получателей социальной поддержки, с таких информационных ресурсов и их автоматической замены на Единую систему.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что медицинское заключение гражданского учреждения здравоохранения по военнообязанному в цифровом формате через несколько минут будет попадать в систему Минобороны.

Также мы писали, что электронная система здравоохранения (ЭСОЗ) начнет автоматически делиться данными с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Соответствующие изменения предусматривает законопроект 12066, который 24 сентября зарегистрировали в Верховной Раде депутаты во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.

Автор: Наталя Мамченко

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