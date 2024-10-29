В Сила обороны Украины планируют призвать еще 160 тысяч человек, - СНБО

По словам секретаря СНБО, всего в состав Сил обороны призвали 1 млн 50 тысяч человек.

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Украина планирует мобилизовать еще 160 тысяч граждан. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Литвиненко, выступая в Верховной Раде. Его цитирует народный депутат.

Так, по словам секретаря СНБО, всего в состав Сил обороны призвали 1 млн 50 тысяч человек.

«Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать части до 85%», – отметил Литвиненко.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», если раньше Реестр военнообязанных «Оберег» «не видел» данные об отдельных мужчинах, которые по тем или иным причинам никогда не становились на военный учет и не посещали ТЦК, то теперь соответствующий пробел исправят путем автоматической передачи данных из других реестров. Если мужчина когда-то получал паспорт в виде ID-карты или загранпаспорт, то данные о нем обязательно есть в Демографическом реестре. Согласно новому постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 эти данные из Демографического реестра будут автоматически «перетекать» в Реестр «Оберег», поэтому ТЦК сможет «видеть всех».

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