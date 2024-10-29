Высший совет правосудия уволил 4 судей в отставку

29 октября Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Степанову Оксану Савелиевну – с должности судьи Покровского районного суда Днепропетровской области;
Голяшкина Олега Владимировича – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;
Курило Лиану Владимировну – с должности судьи Харьковского апелляционного административного суда (командирована во Второй апелляционный административный суд);
Маринчак Нинель Евгеньевну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда.
Также ВСП решил оставить без рассмотрения заявление Волковой Елены Ивановны об увольнении с должности судьи Южноукраинского городского суда Николаевской области в отставку.
Кроме того, ВСП решил остановить рассмотрение заявления Федыняка Василия Дмитриевича об увольнении с должности судьи Ивано-Франковского апелляционного суда в отставку на время рассмотрения дисциплинарной жалобы на действия судьи.
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