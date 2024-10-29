Практика судов
  1. Суд инфо

Высший совет правосудия уволил 4 судей в отставку

16:07, 29 октября 2024
ВСП решила уволить 4 судей в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия уволил 4 судей в отставку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

29 октября Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Степанову Оксану Савелиевну – с должности судьи Покровского районного суда Днепропетровской области;

Голяшкина Олега Владимировича – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Курило Лиану Владимировну – с должности судьи Харьковского апелляционного административного суда (командирована во Второй апелляционный административный суд);

Маринчак Нинель Евгеньевну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда.

Также ВСП решил оставить без рассмотрения заявление Волковой Елены Ивановны об увольнении с должности судьи Южноукраинского городского суда Николаевской области в отставку.

Кроме того, ВСП решил остановить рассмотрение заявления Федыняка Василия Дмитриевича об увольнении с должности судьи Ивано-Франковского апелляционного суда в отставку на время рассмотрения дисциплинарной жалобы на действия судьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Программа зимней еПоддержки – Денис Шмыгаль объяснил цель предоставления каждому украинцу 1000 грн

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средства от предоставленной каждому украинцу 1000 грн будут реинвестированы населением в безопасность и оборону.

Верховная Рада одобрила упрощение процедуры списания БПЛА и средств РЭБ

Речь идет о списании БПЛА, комплексов и систем, которые были использованы с начала введения военного положения и не были списаны другим способом.

Верховная Рада проголосовала за увольнение Андрея Костина с должности Генпрокурора

Народные депутаты поддержали представление Президента Владимира Зеленского об увольнении Генпрокурора Андрея Костина.

Верховная Рада поддержала создание Социального реестра, который будет обмениваться данными с Реестром военнообязанных «Оберег»

Одобренный за основу законопроект предусматривает, что кроме Реестра военнообязанных «Оберег», Единый социальный реестр будет взаимодействовать с реестрами недвижимого имущества и транспортных средств.

Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года

Народные депутаты уточнили полномочия МСЭК и порядок обжалования решений медико-социальных экспертных комиссий по новому закону.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду