Высший совет правосудия уволил 4 судей в отставку

ВСП решила уволить 4 судей в связи с подачей заявлений об отставке.

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29 октября Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Степанову Оксану Савелиевну – с должности судьи Покровского районного суда Днепропетровской области;

Голяшкина Олега Владимировича – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Курило Лиану Владимировну – с должности судьи Харьковского апелляционного административного суда (командирована во Второй апелляционный административный суд);

Маринчак Нинель Евгеньевну – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда.

Также ВСП решил оставить без рассмотрения заявление Волковой Елены Ивановны об увольнении с должности судьи Южноукраинского городского суда Николаевской области в отставку.

Кроме того, ВСП решил остановить рассмотрение заявления Федыняка Василия Дмитриевича об увольнении с должности судьи Ивано-Франковского апелляционного суда в отставку на время рассмотрения дисциплинарной жалобы на действия судьи.

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