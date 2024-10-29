Вища рада правосуддя звільнила 4 суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити 4 суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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29 жовтня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Степанову Оксану Савеліївну – з посади судді Покровського районного суду Дніпропетровської області;

Голяшкіна Олега Володимировича – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Курило Ліану Володимирівну – з посади судді Харківського апеляційного адміністративного суду (відряджена до Другого апеляційного адміністративного суду);

Маринчак Нінель Євгенівну – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду.

Також ВРП вирішила залишити без розгляду заяву Волкової Олени Іванівни про звільнення з посади судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області у відставку.

Крім того ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Фединяка Василя Дмитровича про звільнення з посади судді Івано-Франківського апеляційного суду у відставку на час розгляду дисциплінарної скарги на дії судді.

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