У 2025 році школярі здаватимуть НМТ з чотирьох предметів — три обов’язкові і один на вибір

Документ продовжує практику проведення ЗНО у формі НМТ, започатковану у 2022 році.

Фото: pravda.com.ua

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29 жовтня Верховна Рада в цілому прийняла законопроект 12053 щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Документ підтримали 258 депутатів.

У наступному році фінансування вступних іспитів йтиме за рахунок бюджету УЦОЯО та регіональними підрозділами.

Конкурсний відбір проводитиметься за результатами вступних випробувань 2022-2025 років ЗНО, а також за результатами творчого конкурсу.

Вступні випробування включатимуть тестування з предметів: «Українська мова», «Математика», «Історія України» та одного предмета на вибір: «Іноземна мова», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія» або «Українська література».

Водночас для учнів 4, 9 та 11 класів не відновлюватимуть Державну підсумкову атестацію (ДПА).

Відповідно НМТ здаватимуть лише ті з випускників, хто вступає до ЗВО.

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