Практика судів
  1. В Україні

Експосадовець Держпродспоживслужби отримав 7 років тюрми за вимагання коштів на ринках Київщини

19:43, 29 жовтня 2024
Ексчиновник Держпродспоживслужби пропонував «безперешкодну» діяльність торговельних точок у обмін на 10 тисяч гривень щомісяця.
Експосадовець Держпродспоживслужби отримав 7 років тюрми за вимагання коштів на ринках Київщини
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шевченківський районний суд Києва засудив до семи років ув'язнення колишнього керівника районного управління Держпродспоживслужби в Київській області за організацію схеми хабарництва. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, посадовець систематично вимагав кошти від власника торговельних точок на ринках області, пропонуючи «безперешкодну» діяльність у обмін на 10 тисяч гривень щомісяця з кожної точки. Експосадовця затримали під час отримання чергового «внеску» в розмірі 30 тисяч гривень.

Суд визнав його винним за статтею 368 Кримінального кодексу України. Окрім позбавлення волі, обвинувачений втратив право займати посади в державних органах та органах місцевого самоврядування на три роки, а також його майно буде конфісковано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія визначилась з кандидатами на посаду члена ВККС по квоті суддів – список

На єдину вакантну посаду члена ВККС претендують суддя ВАКС та судді судів першої інстанції.

Кандидатам в судді не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу спрощення умов для того, щоб стати суддею – кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року

Народні депутати уточнили повноваження МСЕК і порядок оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій новим законом.

Програма зимової єПідтримки – Денис Шмигаль пояснив мету надання кожному українцю 1000 грн

За словами прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, кошти від наданої кожному українцю 1000 грн будуть реінвестовані населенням у безпеку й оборону.

Верховна Рада схвалила спрощення процедури списання БПЛА та засобів РЕБ

Йдеться про списання БПЛА, комплексів та систем, які були використані від початку введення воєнного стану та не були списані іншим способом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду