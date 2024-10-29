Експосадовець Держпродспоживслужби отримав 7 років тюрми за вимагання коштів на ринках Київщини

Ексчиновник Держпродспоживслужби пропонував «безперешкодну» діяльність торговельних точок у обмін на 10 тисяч гривень щомісяця.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Шевченківський районний суд Києва засудив до семи років ув'язнення колишнього керівника районного управління Держпродспоживслужби в Київській області за організацію схеми хабарництва. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, посадовець систематично вимагав кошти від власника торговельних точок на ринках області, пропонуючи «безперешкодну» діяльність у обмін на 10 тисяч гривень щомісяця з кожної точки. Експосадовця затримали під час отримання чергового «внеску» в розмірі 30 тисяч гривень.

Суд визнав його винним за статтею 368 Кримінального кодексу України. Окрім позбавлення волі, обвинувачений втратив право займати посади в державних органах та органах місцевого самоврядування на три роки, а також його майно буде конфісковано.

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