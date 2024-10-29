Экс-чиновник Госпродпотребслужбы получил 7 лет тюрьмы за вымогательство средств на рынках Киевщины

Экс-чиновник Госпродпотребслужбы предлагал «беспрепятственную» деятельность торговых точек в обмен на 10 тысяч гривен ежемесячно.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Шевченковский районный суд Киева приговорил к семи годам заключения бывшего руководителя районного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области за организацию схемы взяточничества. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, чиновник систематически требовал деньги от владельца торговых точек на рынках области, предлагая «беспрепятственную» деятельность в обмен на 10 тысяч гривен ежемесячно с каждой точки. Экс-чиновника задержали во время получения очередного «взноса» в размере 30 тысяч гривен.

Суд признал его виновным по статье 368 Уголовного кодекса Украины. Кроме лишения свободы, обвиняемый потерял право занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на три года, а также его имущество будет конфисковано.

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