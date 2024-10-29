Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

В 2025 году школьники будут сдавать НМТ по четырем предметам — три обязательных и один по выбору

15:05, 29 октября 2024
Документ продолжает практику проведения ВНО в форме НМТ, начатую в 2022 году.
В 2025 году школьники будут сдавать НМТ по четырем предметам — три обязательных и один по выбору
Фото: pravda.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

29 октября Верховная Рада в целом приняла законопроект 12053 о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Документ поддержали 258 депутатов.

В следующем году финансирование вступительных экзаменов будет идти за счет бюджета УЦОКО и региональных подразделений.

Конкурсный отбор будет проводиться по результатам вступительных экзаменов 2022-2025 годов ВНО, а также по результатам творческого конкурса.

Вступительные испытания будут включать тестирование по предметам: Украинский язык, Математика, История Украины и одного предмета на выбор: Иностранный язык, Биология, География, Физика, Химия или Украинская литература.

В то же время, для учеников 4, 9 и 11 классов не будут восстанавливать Государственную итоговую аттестацию (ГНА).

Соответственно, НМТ будут сдавать только те из выпускников, кто вступает в ЗВО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала создание Социального реестра, который будет обмениваться данными с Реестром военнообязанных «Оберег»

Одобренный за основу законопроект предусматривает, что кроме Реестра военнообязанных «Оберег», Единый социальный реестр будет взаимодействовать с реестрами недвижимого имущества и транспортных средств.

Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года

Народные депутаты уточнили полномочия МСЭК и порядок обжалования решений медико-социальных экспертных комиссий по новому закону.

Верховная Рада приняла закон о соглашениях коррупционеров со следствием

Парламент принял закон о смягчении наказания коррупционерам, которые заключат соглашения со следствием – иначе Украина рисковала не получить 4 млрд евро от ЕС.

Кандидатам в судьи не нужно будет владеть знаниями со всех сфер права и демонстрировать гениальность на IQ-тесте – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада одобрила за основу упрощение условий для того, чтобы стать судьей – кандидаты в судьи смогут сами выбрать специализацию, по которой будут сдавать тесты и практические задания, а требования к баллу на IQ-тесте снизят.

Верховная Рада одобрила расширение категорий, на которые распространяются пенсионные гарантии лиц, уволенных с военной службы

Предлагается приравнять условия назначения пенсий наравне с военнослужащими срочной службы для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, пострадавших во время оборонных действий в связи с агрессией рф, а также членов семей погибших или пропавших без вести в результате таких действий.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду