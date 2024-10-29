В 2025 году школьники будут сдавать НМТ по четырем предметам — три обязательных и один по выбору

Документ продолжает практику проведения ВНО в форме НМТ, начатую в 2022 году.

Фото: pravda.com.ua

29 октября Верховная Рада в целом приняла законопроект 12053 о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Документ поддержали 258 депутатов.

В следующем году финансирование вступительных экзаменов будет идти за счет бюджета УЦОКО и региональных подразделений.

Конкурсный отбор будет проводиться по результатам вступительных экзаменов 2022-2025 годов ВНО, а также по результатам творческого конкурса.

Вступительные испытания будут включать тестирование по предметам: Украинский язык, Математика, История Украины и одного предмета на выбор: Иностранный язык, Биология, География, Физика, Химия или Украинская литература.

В то же время, для учеников 4, 9 и 11 классов не будут восстанавливать Государственную итоговую аттестацию (ГНА).

Соответственно, НМТ будут сдавать только те из выпускников, кто вступает в ЗВО.

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