До Сил оборони України планують призвати ще 160 тисяч осіб, – РНБО

За словами секретаря РНБО, усього до складу Сил оборони призвали 1 млн 50 тисяч осіб.

Джерело фото: Уніан

Україна планує мобілізувати ще 160 тисяч громадян. Про це сказав секретар РНБО Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді. Його цитує народний депутат.

Так, за словами секретаря РНБО, усього до складу Сил оборони призвали 1 млн 50 тисяч осіб.

«Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%», – зазначив Литвиненко.

Як писала «Судово-юридична газета», якщо раніше Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» «не бачив» дані про окремих чоловіків, які з тих чи інших причин ніколи не ставали на військовий облік і не відвідували ТЦК, то тепер відповідну прогалину виправлять шляхом автоматичної передачі даних з інших реєстрів. Якщо чоловік колись отримував паспорт у вигляді ID-картки чи закордонний паспорт, то дані про нього обов’язково є у Демографічному реєстрі. Відповідно до нової постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 ці дані з Демографічного реєстру автоматично «перетікатимуть» до Реєстру «Оберіг», тому ТЦК зможе «бачити всіх».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.