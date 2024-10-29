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До Сил оборони України планують призвати ще 160 тисяч осіб, – РНБО

15:31, 29 жовтня 2024
За словами секретаря РНБО, усього до складу Сил оборони призвали 1 млн 50 тисяч осіб.
До Сил оборони України планують призвати ще 160 тисяч осіб, – РНБО
Джерело фото: Уніан
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Україна планує мобілізувати ще 160 тисяч громадян. Про це сказав секретар РНБО Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді. Його цитує народний депутат.

Так, за словами секретаря РНБО, усього до складу Сил оборони призвали 1 млн 50 тисяч осіб.

«Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%», – зазначив Литвиненко.

Як писала «Судово-юридична газета», якщо раніше Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» «не бачив» дані про окремих чоловіків, які з тих чи інших причин ніколи не ставали на військовий облік і не відвідували ТЦК, то тепер відповідну прогалину виправлять шляхом автоматичної передачі даних з інших реєстрів. Якщо чоловік колись отримував паспорт у вигляді ID-картки чи закордонний паспорт, то дані про нього обов’язково є у Демографічному реєстрі. Відповідно до нової постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 ці дані з Демографічного реєстру автоматично «перетікатимуть» до Реєстру «Оберіг», тому ТЦК зможе «бачити всіх».

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Верховна Рада України ЗСУ мобілізація РНБО

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