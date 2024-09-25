Інформацію про стан здоров’я призовників і військовозобов’язаних будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг»

З інформації про результати медоглядів з метою визначення придатності призовників, військовозобов'язаних, резервістів фактично знімаються гарантії медичної таємниці – її автоматично передаватимуть до Реєстру «Оберіг».

До Закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я» внесуть зміни, якими знімуть гарантії медичної таємниці з інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які проводились з метою визначення їхньої придатності до військової служби. Відповідний законопроект 12066 24 вересня зареєструвала у Верховній Раді група депутатів на чолі з головою парламентського Комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем та членом цього комітету Олександром Федієнком.

Нагадаємо, чинний закон у статті 24-3 передбачає, що інформаційна взаємодія між електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) та Демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану та Реєстром фізичних осіб – платників податків здійснюється з використанням системи електронної взаємодії інформаційних ресурсів чи з використанням єдиної інформаційної системи МВС з дотриманням вимог Закону «Про захист персональних даних». Важливо, що під час інформаційної взаємодії доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається. Це безпосередньо передбачено законом.

Разом з тим, пропонується, аби електронна система охорони здоров’я також почала автоматично «ділитися» даними з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

При цьому доступ до медичної інформації щодо пацієнта буде дозволено з метою «отримання інформації Міністерством оборони України про результати медичних оглядів призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони».

Крім того, вносяться зміни до закону про Реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, якими передбачено, що Міністерство охорони здоров’я повинно передавати до Реєстру «Оберіг» відомості про результати медоглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку.

Реєстр «Оберіг» здійснює отримання даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров’я з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів для отримання відомостей про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у команді з цифровізації Міноборони планували реалізувати інтеграцію з ЕСОЗ для «підтягування» діагнозів та медичних документів для військовозобов’язаних.

Також ми писали, що відповідно до нової постанови Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932 про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональні дані чоловіків будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років.

Як пояснювала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії.

«Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів» - зазначила заступниця міністра.

Також хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру «Оберіг» без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», нещодавно Кабмін запровадив новацію, за якою у Дії відображатимуться медичні дані пацієнта.

Користувачі застосунку Дія можуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Окрім цього, у Дії можна буде внести зміни до персональних даних, які зберігаються в ЕСОЗ, якщо якась інформація більше не актуальна. Наприклад, про свій номер телефону, прізвище чи місце проживання.

Також ми писали, що з центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) дані про пацієнтів зможуть передаватися за запитом до Порталу Дія. Відповідний закон 21 серпня ухвалила Верховна Рада (законопроект Кабміну 10293).

Нагадаємо, до медичної інформації, що зберігається в ЕСОЗ, входять дані про візити до лікаря, госпіталізації, плани лікування та інше.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада планує прийняти закон про розкриття банками банківської таємниці щодо користувачів платіжних послуг у разі отримання банком запиту від поліції.

Автор: Наталя Мамченко

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