Кременчук піде під воду за 30-45 хвилин, якщо росіяни зруйнують ГЕС — Суспільне

У випадку руйнації дамби вода до міста Кременчук дістанеться за 30-45 хвилин.

Фото: poltavawave.com.ua

У разі знищення росіянами Кременчуцької гідроелектростанції, затоплення міста Кременчук може відбутися менше, ніж за годину, пише «Суспільне».

Як зазначили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міськради, до зони можливого затоплення територіально потрапляють центральна та правобережна частина міста Кременчук, а також село Мала Кохнівка у Кременчуцькій громаді і Потоки, Соснівка та Придніпрянське у Потоківській громаді.

«Згідно з повідомленням, у випадку руйнації дамби вода до міста дістанеться за 30―45 хвилин», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що цей час слід використати для евакуації та переміститися із зони затоплення у підвищені місця:

на лівобережній частині ― до нагірної частини міста Кременчук;

на правобережній частині ― на Деївську гору.

Для тих, хто не встигне евакуюватись, радять піднятися у будинках вище 2-го поверху та очікувати сходу води або прибуття рятувальників. Орієнтовно наслідки техногенної аварії ліквідуватимуть від 7 до 10 днів, йдеться у повідомленні.

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