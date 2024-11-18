Практика судів
  1. В Україні

Кременчук піде під воду за 30-45 хвилин, якщо росіяни зруйнують ГЕС — Суспільне

19:02, 18 листопада 2024
У випадку руйнації дамби вода до міста Кременчук дістанеться за 30-45 хвилин.
Кременчук піде під воду за 30-45 хвилин, якщо росіяни зруйнують ГЕС — Суспільне
Фото: poltavawave.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі знищення росіянами Кременчуцької гідроелектростанції, затоплення міста Кременчук може відбутися менше, ніж за годину, пише «Суспільне».

Як зазначили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міськради, до зони можливого затоплення територіально потрапляють центральна та правобережна частина міста Кременчук, а також село Мала Кохнівка у Кременчуцькій громаді і Потоки, Соснівка та Придніпрянське у Потоківській громаді.

«Згідно з повідомленням, у випадку руйнації дамби вода до міста дістанеться за 30―45 хвилин», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що цей час слід використати для евакуації та переміститися із зони затоплення у підвищені місця:

на лівобережній частині ― до нагірної частини міста Кременчук;

на правобережній частині ― на Деївську гору.

Для тих, хто не встигне евакуюватись, радять піднятися у будинках вище 2-го поверху та очікувати сходу води або прибуття рятувальників. Орієнтовно наслідки техногенної аварії ліквідуватимуть від 7 до 10 днів, йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кременчук

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новою головою Дорадчої групи експертів обрана Оксана Васильченко

Новою секретарем Дорадчої групи експертів обрана представник США Морін О’Коннор.

Президент підписав закон щодо МСЕК, який надає право Кабміну встановлювати умови для проведення дистанційних засідань МСЕК

При підготовці до прийняття в цілому з законопроекту про МСЕК зникла анонсована норма про право особи брати участь у засіданні МСЕК онлайн, а з урахуванням ліквідації МСЕК з 2025 року поки незрозуміло, як співвідноситься новий закон з реформою.

«Я вибачаюся за те, що з трибуни Верховної Ради поставив під сумніви рішення українських судів», – міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів повідомив, що у нього не було намірів ставити під сумнів рішення судів, але величезну кількість судових рішень виконати просто неможливо.

Без складного IQ-тесту та іспиту на історію української державності – стала відома фінальна редакція змін для конкурсантів в судді

Стала відома фінальна редакція змін до закону про судоустрій щодо спрощення кваліфікаційного іспиту для кандидатів в судді.

Видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн порівняно з 2024 роком – проект бюджету до другого читання

Втім, прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів залишиться на рівні 1600 грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді