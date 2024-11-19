Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік – парламент затвердить кошторис

Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.

Верховна Рада готується затвердити свій кошторис на 2025 рік. Відповідний проект постанови 12218 рекомендував до прийняття комітет.

Також будуть затверджені норми витрат на одного народного депутата України на 2025 рік.

Відповідно до цих норм на рік норма витрат на депутата складатиме:

90 тисяч грн – кошти для компенсації вартості проїзду територією України, які щомісячно видаються народному депутату

1,59 млн грн – фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України

350 тисяч грн – нарахування на оплату праці помічників-консультантів народного депутата України

8 тисяч грн - відрядження помічників-консультантів народних депутатів України у виборчі округи (з розрахунку на 10 місяців)

2 тисячі грн – відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах

237,9 тисяч грн – кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера

670 грн – відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням зустрічей народного депутата України з виборцями.

Загалом законопроектом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» №12000 Управлінню справами Апарату Верховної Ради заплановано фінансування в обсязі 3,139 млрд грн.

Так, на здійснення законотворчої діяльності виділено 1,68 млрд грн. З цього обсягу найбільшими є видатки, з яких здійснюється оплата праці народних депутатів, їх помічників-консультантів, нарахування на фонд оплати праці.

На обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради – 1,36 млрд грн.

На висвітлення діяльності Верховної Ради через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» – 78,29 млн грн.

Як зазначає профільний комітет, обсяги видатків на покриття зобов’язань з оплати праці народних депутатів залежать від розміру прожиткового мінімуму, який у 2025 році не зміниться і складатиме 3028 грн. Отже, посадові оклади народних депутатів у 2025 році в порівнянні із 2024 роком не зміняться.

Водночас, Верховна Рада 16 липня ухвалила постанову №3861-ІХ (проект 11384), якою збільшила місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата. Як раніше писала «Судово-юридична газета», ініціатором змін до постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» щодо оплати праці помічників-консультантів виступила голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Враховуючи ці зміни, з 1 липня 2024 року змінено розмір загального місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів з 29,2 до 43,8 прожиткових мінімумів (або ж з 88,4 тисяч грн до 132,6 тисяч грн).

З урахуванням цього, у 2025 році потреба у видатках на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів зросте, тому проектом закону про Держбюджет на 2025 рік на ці цілі пропонується 978 495 800 грн (що на 26,2 % більше обсягів, затверджених кошторисом Верховної Ради на 2024 рік).

Передбачений проектом обсяг видатків дозволить забезпечити 401 народному депутату виплату: посадових окладів; надбавки за інтенсивність; надбавок та доплат за почесне звання та науковий ступінь; компенсації у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці (20%); заробітної плати помічникам-консультантам.

«Водночас, у зв’язку із закінченням строку повноважень Верховної Ради дев’ятого скликання, при звільненні народним депутатам України необхідно виплатити компенсацію за невикористані дні їх щорічних відпусток.

Розрахунковий обсяг видатків для виплати такої компенсації становить 146 548 600 грн, а для виплати нарахувань на заробітну плату – 32 240 700 грн що не забезпечено видатками, передбаченими проектом Закону №12000» - зазначає профільний комітет.

За програмою «Інші виплати населенню» проектом кошторису Верховної Ради на 2025 рік запропоновано видатки в обсязі 424 756 200 грн, за рахунок яких забезпечується, зокрема, реалізація гарантій депутатської діяльності: відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, компенсація оренди житла або винайму готельного номера, вартості проїзду територією України. Запланований на 2025 рік обсяг видатків на вказані цілі не значно відрізняється від того обсягу, який було затверджено кошторисом Верховної Ради на 2024 рік (на 396 200 грн більше цьогорічних планових призначень).

15 309 700 грн – складуть витрати на відрядження; на сплату внесків урядам іноземних держав та міжнародним організаціям, – 9 035 600 грн (що на 3 187 700 грн більше обсягів, затверджених кошторисом на 2024 рік).

Фінансування в обсязі 28 958 700 грн планується спрямувати на капітальний ремонт аварійного адміністративного будинку Верховної Ради по провулку Рильському, 8 у Шевченківському районі м. Києва – проведення завершального комплексу ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту та введення об`єкта в експлуатацію.

Також варто звернути увагу, що згідно з пунктом 19 розділу «Прикінцеві положення» проекту Закону про Держбюджет на 2025 рік, підготовленого до другого читання, установлено, що до проведення першої класифікації посад для державних службовців державних органів, що не провели таку класифікацію в 2024 році (зокрема, в Апараті Верховної Ради), діють умови оплати праці, встановлені на 2024 рік, але не довше, ніж до 1 квітня 2025 року за умови фінансового забезпечення видатків на оплату праці. У розрізі вказаної бюджетної програми видатки споживання за іншими кодами економічної класифікації видатків на наступний бюджетний рік заплановані приблизно в тих обсягах, що затверджувалися кошторисом Верховної Ради на 2024 рік (за винятком видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, збільшення яких планується приблизно на 40%).

За бюджетною програмою «Висвітлення діяльності Верховної Ради України суб’єктом у сфері парламентського мовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» видатки споживання загального фонду заплановано в обсязі 78 299 500 грн, що у порівнянні із видатками, затвердженими кошторисом Верховної Ради на 2024 рік, менше на 120 млн грн.

Відповідно до розшифровки видатків загального фонду Державного бюджету України на 2025 рік, для ДП «Парламентський телеканал «Рада» у 2025 році заплановано фінансування 58 799 500 грн (майже втричі менше затверджених на 2024 рік обсягів), та для ДП «Голос України» – 19,5 млн грн (що також є меншим цьогорічних обсягів трансфертів у півтори рази).

При цьому Управління справами Апарату Верховної Ради зазначає про незабезпечену потребу для фінансової підтримки ДП «Парламентський телеканал «Рада», а також про потребу в капітальних трансфертах в обсязі 103,68 млн грн для придбання студійного знімального, телевізійного обладнання, оновлення обладнання апаратної сесійної зали тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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