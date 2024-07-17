Верховна Рада збільшила місячний фонд для оплати праці помічників народного депутата до 132,6 тисяч грн

Верховна Рада ухвалила постанову, яку ініціювала Галина Третьякова, про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників народного депутата до 132,6 тисяч грн.

Верховна Рада 16 липня ухвалила постанову 11384, якою збільшила місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата. Ініціатором змін до постанови Верховної Ради «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» щодо оплати праці помічників-консультантів народних депутатів України виступила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Нагадаємо, загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України було встановлено у розмірі 29,2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тобто, на місяць депутат міг використати 88,4 тисячі грн для оплати праці помічників.

Галина Третьякова запропонувала підняти його до 43,8 прожиткових мінімумів, що станом на 2024 рік складає 132,6 тисяч грн.

Як зазначає вона, відповідно до Закону «Про статус народного депутата України» народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта, водночас фонд оплати праці на всіх помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором становить 88,4 тисяч грн на місяць у 2024 році.

«З метою забезпечення належного посилення матеріальних стимулів ефективності помічників-консультантів та утримання фахового персоналу народними депутатами України вноситься цей проект» - вказує Третьякова.

За її словами, це не змінить загальне фінансування Верховної Ради у 2024 році та не потребуватиме збільшення бюджетних асигнувань.

Так, при формуванні проекту бюджету на 2024 рік розрахунок фонду оплати праці народних депутатів України та їх помічників-консультантів здійснювався, виходячи з кількості 423 чоловік. Фактична чисельність народних депутатів України становить 401.

Щорічна оплачувана відпустка народним депутатам України наразі не надається. Використання відпусток без збереження заробітної плати також призводить до економії фонду заробітної плати.

Таким чином збільшення фонду оплати праці буде здійснено за рахунок економії видатків на оплату праці з нарахуваннями народних депутатів України та їх помічників.

Разом з тим, профільний Комітет у своєму висновку вказав, що у разі збільшення розміру загального місячного фонду додатково на 44,2 тис грн на місяць, до завершення поточного бюджетного року на покриття цих зобов’язань необхідні додаткові кошти в сумі 265,25 тисяч грн на одного народного депутата України. «Загалом з урахуванням кількості народних депутатів України – додаткова потреба у видатках на оплату праці може становити 106 365 410,4 гривень, на нарахування на заробітну плату – 23 400 178,6 гривень (ЄСВ – 22%)» - вказали у Комітеті. Разом з тим, в Апараті ВР зауважили, що вивільнення відповідних коштів можливе через незаповнені вакантні посади та економію після сплати ЄСВ. Тобто, додаткові кошти в цьому році на збільшення оплати праці помічникам не потрібні.

Нагадаємо, що наразі депутати можуть забронювати не більше ніж два помічники-консультанти.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час прийняття закону про мобілізацію також була додана норма про бронювання державних-службовців «експертів», які працюють з нормативно-правовими актами.

Автор: Наталя Мамченко

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