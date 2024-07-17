Верховная Рада увеличила месячный фонд для оплаты труда помощников народного депутата до 132,6 тысяч грн

Верховная Рада приняла постановление, инициированное Галиной Третьяковой, об увеличении месячного фонда для оплаты труда помощников народного депутата до 132,6 тысяч грн.

Верховная Рада 16 июля приняла постановление 11384, которым увеличила месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата. Инициатором изменений в постановление Верховной Рады «О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины» по оплате труда помощников-консультантов народных депутатов Украины выступила председатель Комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова.

Напомним, общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины был установлен в размере 29,2 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. То есть, в месяц депутат мог использовать 88,4 тысяч грн для оплаты труда помощников.

Галина Третьякова предложила поднять его до 43,8 прожиточных минимумов, что на 2024 год составляет 132,6 тысяч грн.

Как отмечает она, в соответствии с Законом «О статусе народного депутата Украины» народный депутат может иметь до 31 помощника-консультанта, в то же время фонд оплаты труда на всех помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору составляет 88,4 тысяч грн в месяц в 2024 году.

«В целях обеспечения надлежащего усиления материальных стимулов эффективности помощников-консультантов и содержания профессионального персонала народными депутатами Украины вносится этот проект» – указывает Третьякова.

По ее словам, это не изменит общее финансирование Верховной Рады в 2024 году и не потребует увеличения бюджетных ассигнований.

Так, при формировании проекта бюджета на 2024 год расчет фонда оплаты труда народных депутатов Украины и их помощников-консультантов производился исходя из количества 423 человек. Фактическая численность народных депутатов составляет 401.

Ежегодный оплачиваемый отпуск народным депутатам Украины пока не предоставляется. Использование отпусков без сохранения заработной платы также приводит к экономии фонда заработной платы.

Таким образом, увеличение фонда оплаты труда будет осуществлено за счет экономии расходов на оплату труда с начислениями народных депутатов Украины и их помощников.

Вместе с тем, профильный Комитет в своем заключении указал, что в случае увеличения размера общего месячного фонда дополнительно на 44,2 тыс. грн. в месяц, до завершения текущего бюджетного года на покрытие этих обязательств необходимы дополнительные средства в сумме 265,25 тыс. грн. На одного народного депутата Украины. «В целом с учетом количества народных депутатов Украины – дополнительная потребность в расходах на оплату труда может составить 106 365 410,4 грн., на начисление на заработную плату – 23 400 178,6 грн. (ЕСВ – 22%)» - указали в Комитете. Вместе с тем, в Аппарате ВР отметили, что высвобождение соответствующих средств возможно из-за незаполненных вакантных должностей и экономии после уплаты ЕСВ. То есть дополнительные средства в этом году на увеличение оплаты труда помощникам не нужны.

Напомним, что в настоящее время депутаты могут забронировать не более двух помощников-консультантов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», при принятии закона о мобилизации также была добавлена ​​норма о бронировании государственных-служащих «экспертов», работающих с нормативно-правовыми актами.

Автор: Наталя Мамченко

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