Мінветеранів готує програми лікування залежностей серед ветеранів

Наталія Калмикова анонсувала програму лікування залежностей серед ветеранів та оплату операцій із видалення шрамів.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» анонсувала нові ініціативи, які планують реалізувати у 2026 році. Зокрема, мова йде про оплату державою послуг з лікування рубців і шрамів, а також запуск експериментального проєкту з лікування залежностей серед ветеранів війни.

«Готується зараз до розгляду урядом постанова щодо тривалого лікування. Вона буде оплачуватись через Національну службу здоров’я України, але туди будуть контрактуватися ті організації, які спроможні надавати таку тривалу медичну і медсестринську допомогу людям, які втратили багато здоров’я, і потребують такого тривалого догляду. Це можуть бути люди зі спінальними травмами, які знерухомлені, або з тяжкими черепно-мозковими травмами. Думаю, що ми почнемо в кінці року контрактувати, а послуга почне надаватися з 2026-го», - сказала Калмикова та зауважила, що відомство готує постанову, в якій держава буде оплачувати послуги, що стосуються лікування рубців та шрамів.

За словами міністерки, Мінветеранів також уже почало роботу над запровадженням експериментального проєкту щодо лікування залежностей у ветеранів війни.

Його мета — сформувати цілісну державну програму, що охоплюватиме всі етапи підтримки: від профілактики та виявлення схильності до залежностей під час служби — до лікування, соціальної адаптації та працевлаштування.

«Ми зараз вибудовуємо, як має виглядати ця державна програма, тому що вона повинна включати в себе цілу низку заходів від профілактики і верифікації схильності людини ще на початку служби, закінчуючи елементами лікування, підтримки, допомоги в працевлаштуванні, зайнятості через спорт. Крім того, будуть враховані моделі, що робити, якщо людини через зловживання вже скоїла злочин», — пояснила Калмикова.

Проєкт охоплюватиме всі типи залежностей — від ігрової (гемблінгу) до алкогольної, наркотичної та комп’ютерної.

Міністерство вже працює з партнерами, вивчаючи міжнародний досвід і готуючи необхідні нормативні документи.

«Він запуститься не в цьому році, але ми працюємо з партнерами, вивчаючи досвід, який працює, та готуємо нормативні акти, щоб перекласти цей досвід у законодавчу площину», — додала міністр.

