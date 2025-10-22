Минветеранов готовит программы лечения зависимостей среди ветеранов

Наталья Калмыкова анонсировала программу лечения зависимостей среди ветеранов и оплату операций по удалению шрамов.

Министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова в интервью агентству «Интерфакс-Украина» анонсировала новые инициативы, которые планируется реализовать в 2026 году. В частности, речь идет об оплате государством услуг по лечению рубцов и шрамов, а также о запуске экспериментального проекта по лечению зависимостей среди ветеранов войны.

«Готовится сейчас к рассмотрению правительством постановление о длительном лечении. Оно будет оплачиваться через Национальную службу здоровья Украины, но туда будут контрактоваться те организации, которые способны предоставлять такую длительную медицинскую и сестринскую помощь людям, которые потеряли много здоровья и нуждаются в продолжительном уходе. Это могут быть люди со спинальными травмами, обездвиженные, или с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Думаю, что мы начнем в конце года заключать контракты, а услуга начнет предоставляться с 2026-го», — сказала Калмыкова и отметила, что ведомство готовит постановление, по которому государство будет оплачивать услуги, связанные с лечением рубцов и шрамов.

По словам министра, Минветеранов также уже начало работу над внедрением экспериментального проекта по лечению зависимостей у ветеранов войны.

Его цель — сформировать целостную государственную программу, охватывающую все этапы поддержки: от профилактики и выявления склонности к зависимостям во время службы — до лечения, социальной адаптации и трудоустройства.

«Мы сейчас выстраиваем, как должна выглядеть эта государственная программа, потому что она должна включать в себя целый ряд мероприятий — от профилактики и верификации склонности человека еще в начале службы, заканчивая элементами лечения, поддержки, помощи в трудоустройстве, занятости через спорт. Кроме того, будут учтены модели, что делать, если человек из-за злоупотреблений уже совершил преступление», — объяснила Калмыкова.

Проект охватит все типы зависимостей — от игровой (гемблинга) до алкогольной, наркотической и компьютерной.

Министерство уже работает с партнерами, изучая международный опыт и готовя необходимые нормативные документы.

«Он запустится не в этом году, но мы работаем с партнерами, изучая успешный опыт, и готовим нормативные акты, чтобы перевести этот опыт в законодательную плоскость», — добавила министр.

