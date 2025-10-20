В Україні може з’явитися Реєстр людей, яким обмежено участь в азартних іграх — Мінцифра

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що PlayCity шукає ІТ-компанії для створення Реєстру людей, яким обмежено участь в азартних іграх.
Вказується, що Реєстр планують створити для того, щоб убезпечити громадян від шкоди, яку можуть спричинити азартні ігри
Він передбачатиме:
Реєстр має запрацювати вже у грудні цього року. Подати заявку на участь у тендері можна до 26 жовтня.
