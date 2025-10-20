В Україні може з’явитися Реєстр людей, яким обмежено участь в азартних іграх — Мінцифра

У новому Реєстрі буде онлайн-кабінет громадянина, де можна буде подати заяву, щоб обмежити собі або родичу участь в азартних іграх чи заборонити відвідувати гральні заклади.

Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що PlayCity шукає ІТ-компанії для створення Реєстру людей, яким обмежено участь в азартних іграх.

Вказується, що Реєстр планують створити для того, щоб убезпечити громадян від шкоди, яку можуть спричинити азартні ігри

Він передбачатиме:

онлайн-кабінет громадянина: щоб подати заяву про самообмеження або обмеження родичів (заборонити грати чи відвідувати гральні заклади);

вхід через портал Дія: щоб швидко авторизуватися і подавати заяву за кілька кліків;

зв’язок з організаторами ігор: для перевірки статусу гравця;

верифікацію через демографічний реєстр;

надійний захист особистих даних.

Реєстр має запрацювати вже у грудні цього року. Подати заявку на участь у тендері можна до 26 жовтня.

