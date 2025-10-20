В Украине может появиться Реестр людей, которым ограничено участие в азартных играх - Минцифра

Министерство цифровой трансформации сообщает, что PlayCity ищет ИТ-компании для создания Реестра людей, которым ограничено участие в азартных играх.
Указывается, что Реестр планируют создать для того, чтобы обезопасить граждан от вреда, который могут причинить азартные игры.
Он будет предусматривать:
онлайн-кабинет гражданина — чтобы подать заявление о самоограничении или ограничении родственников (запретить играть или посещать игорные заведения);
вход через портал Дія — чтобы быстро авторизоваться и подать заявление в несколько кликов;
связь с организаторами игр — для проверки статуса игрока;
верификацию через демографический реестр;
надежную защиту персональных данных.
Реестр должен заработать уже в декабре этого года. Подать заявку на участие в тендере можно до 26 октября.
