В Украине может появиться Реестр людей, которым ограничено участие в азартных играх - Минцифра

В новом Реестре будет онлайн кабинет гражданина, где можно будет подать заявление, чтобы ограничить себе или родственнику участие в азартных играх или запретить посещать игорные заведения.

Министерство цифровой трансформации сообщает, что PlayCity ищет ИТ-компании для создания Реестра людей, которым ограничено участие в азартных играх.

Указывается, что Реестр планируют создать для того, чтобы обезопасить граждан от вреда, который могут причинить азартные игры.

Он будет предусматривать:

онлайн-кабинет гражданина — чтобы подать заявление о самоограничении или ограничении родственников (запретить играть или посещать игорные заведения);

вход через портал Дія — чтобы быстро авторизоваться и подать заявление в несколько кликов;

связь с организаторами игр — для проверки статуса игрока;

верификацию через демографический реестр;

надежную защиту персональных данных.

Реестр должен заработать уже в декабре этого года. Подать заявку на участие в тендере можно до 26 октября.

