Кременчуг уйдет под воду за 30-45 минут, если россияне разрушат ГЭС — Суспільне

В случае разрушения дамбы вода до города Кременчуг достанется через 30-45 минут.

Фото: poltavawave.com.ua

В случае уничтожения россиянами Кременчугской гидроэлектростанции затопление города Кременчуг может произойти меньше, чем через час, пишет «Суспільне».

Как отметили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Кременчугского горсовета, в зону возможного затопления территориально попадают центральная и правобережная часть города Кременчуг, а также село Малая Кохновка в Кременчугской общине и Потоки, Сосновка и Приднепрянское в Потоковском общине.

«Согласно сообщению, в случае разрушения дамбы вода до города достанется через 30-45 минут», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это время следует использовать для эвакуации и переместиться из зоны затопления в повышенные места:

на левобережной части – к нагорной части города Кременчуг;

на правобережной части – на Деевскую гору.

Для тех, кто не успеет эвакуироваться, советуют подняться в домах выше 2-го этажа и ждать схода воды или прибытия спасателей. Примерно последствия техногенной аварии будут ликвидировать от 7 до 10 дней, говорится в сообщении.

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